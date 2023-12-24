رابطة العالم الإسلامي تشدد على ضرورة تفعيل إيصال المساعدات بشكل موسع إلى غزة

الرياض: شددت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأحد، على ضرورة “اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولية تفعيل قرار السماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع إلى غزة”.

ورحّبَت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها في بيان لها، بقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى اتخاذ خطواتٍ عاجلةٍ للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمنٍ ودون عوائق إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار.

وفي بيان للرابطة، أكّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولية تفعيل هذا القرار، حمايةً للمدَنيين الأبرياء المحاصرين في القطاع”.

واعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة بأغلبية كبيرة قرارا مخففا بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.

ويدعو القرار “كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق” إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات “عاجلة” بهذا الصدد و”تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية”.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد محاولة روسية لإضافة دعوة “لوقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية” لمشروع القرار.

(د ب أ)