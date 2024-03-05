رابطة المحترفين الجزائرية تفرض عقوبات مشددة على يوسف بلايلي ورئيس الاتحاد الرياضي السوفي

الجزائر: وقّعت لجنة الانضباط برابطة دوري المحترفين الجزائري، عقوبة الإيقاف لـ6 مباريات منها مباراتان موقوفة النفاذ على يوسف بلايلي، نجم نادي مولودية الجزائر، عقب طرده في المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه وفاق سطيف صفر / 1، السبت الماضي بالجولة 19 من المسابقة.

وقررت اللجنة إيقاف يوسف صخري، رئيس نادي الاتحاد الرياضي السوفي 4 سنوات، مع اقتراح إقصائه مدى الحياة، بسبب تهديده وسبّه للحكام في المباراة التي جمعت فريقه بنجم بن عكنون، والتي توقفت عند نهاية الشوط الأول، مع إلزام الفريق بدفع غرامة مالية بقيمة 9000 دولار.

كما غرمت اللجنة اللاعب بلايلي بـ700 دولار، متهمة إياه باحتجاجاته على القرار والسلوك غير الرياضي تجاه الحكام.

كما تم تغريم نادي مولوية الجزائر 15 ألف دولار، بسبب رمي جماهيره للشماريخ إلى أرض الملعب دون إحداث اضرار جسدية. ولذات السبب تم تغريم وفاق سطيف أيضا بـ15 ألف دولار، إضافة إلى غرامة بـ2100 دولار، لغياب الماء الساخن في غرف الملابس. مقابل 7500 دولار لنادي نجم شباب مقرة، و3650 دولار لنادي مولودية وهران.

وأقرت لجنة الانضباط غرامة مالية بقيمة 700 دولار على كل من نصر خوالد لاعب اتحاد بسكرة، وزكريا كموش، وليامين بوغرارة، لاعب ومدرب نجم شباب مقرة على التوالي، ومحمد بن شعيرة، لاعب النادي الرياضي القسنطيني، لاحتجاجاتهم على القرارات التحكيمية.

واعتبرت لجنة الانضباط الاتحاد الرياضي السوفي المتذيل خاسرا بثلاثة أهداف نظيفة في مباراته أمام ضيفه نجم بن عكنون والتي توقفت عند نهاية الشوط الأول بقرار من الحكم نتيجة غياب الأمن المطلوب، وحينها كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

وغرم نادي جمعية الشلف 3650 دولار، لاستخدام جماهيره للشماريخ، ونادي الرياضي القسنيطني نحو 300 دولار، لسوء سلوك الفريق.

(د ب أ)