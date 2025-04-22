سياسة | دولي | الولايات المتحدة

رابطة مكافحة التشهير: الغضب من إسرائيل هو الآن القوة الدافعة وراء معاداة السامية في الولايات المتحدة

منذ ساعتين

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نيويورك: قالت رابطة مكافحة التشهير إن عدد حوادث معاداة السامية في الولايات المتحدة بلغ مستوى قياسي العام الماضي، وأشارت إلى أن 58% من الحوادث الـ 9354 متعلقة بإسرائيل، وخاصة الأغاني والخطابات واللافتات في التجمعات التي تعترض على السياسات الإسرائيلية.

وفي تقرير صدر اليوم الثلاثاء، قالت رابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة يهودية غير حكومية، تقدم إحصاءات سنوية منذ 46 عاما، إنها المرة الأولى التي تشكل فيها الحوادث المتعلقة بإسرائيل – وهي 5422 حادثة في 2024 – أكثر من نصف المجموع. والسبب الرئيسي هو المعارضة الواسعة لرد إسرائيل العسكري في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين 2023.

وتضاف النتائج التي توصلت إليها رابطة مكافحة التشهير اليهودية إلى نقاش مكثف ومثير للانقسام بين اليهود الأمريكيين وغيرهم حول المدى الذي ينبغي أن يعتبر فيه الانتقاد الشديد للسياسات الإسرائيلية والصهيونية معاداة للسامية.

وقد اتسع النقاش مع اتخاذ إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات عقابية ضد الجامعات التي تعتبرها متساهلة في مكافحة معاداة السامية وتسعى إلى ترحيل بعض النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات.

(أ ب)

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