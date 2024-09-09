رابع قرار أردني.. فتح معبر الملك حسين أمام حركة السفر للضفة الثلاثاء- (تدوينة)

عمان: أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، مساء الاثنين، فتح معبر جسر الملك حسين (اللنبي في الجانب الإسرائيلي) الحدودي مع الضفة الغربية المحتلة أمام حركة السفر، في رابع قرار بهذا الشأن.

جاء ذلك وفق بيان متحدث المديرية (تتبع لوزارة الداخلية) العقيد عامر السرطاوي.

والمعبر مغلق بالاتجاهين منذ الأحد، بعد مقتل 3 إسرائيليين، في عملية إطلاق نار نفذها سائق أردني يدعى ماهر جازي، من محافظة معان جنوب البلاد.

وقال السرطاوي: “سيفتح جسر الملك حسين غدا الثلاثاء أمام حركة السفر عند الساعة الثامنة صباحا (5:00 ت.غ) مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن”.

ويطلق على الجانب الذي وقعت فيه العملية “معبر اللنبي” وفق التسمية الإسرائيلية، وهو معبر يتوسط المعبر الحدودي الواقع على الجانب الأردني، المسمى جسر الملك حسين، والجانب الفلسطيني المسمى معبر الكرامة.

ودعا السرطاوي المسافرين إلى “التقيّد بالمواعيد والتعليمات توفيرا لوقتهم وجهدهم “.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه سيفتح جسر الملك حسين ليوم الغد الثلاثاء أمام حركة السفر عند الساعة الثامنة صباحاً مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن. مهيباً بالمسافرين التقيّد بالمواعيد والتعليمات توفيراً لوقتهم وجهدهم .#الامن_العام #الاردن pic.twitter.com/rXeIMAvSHU — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) September 9, 2024

وهذا هو القرار الأردني الرابع بعد حادثة المعبر؛ إذ أعلن عن إغلاقه بعدها بساعات، وفي مساء اليوم نفسه تقرر فتحه الاثنين، إلا أن قرار استمرار الإغلاق اتخذ مرة أخرى صباح اليوم.

وصباح الأحد، قُتل 3 إسرائيليين متأثرين بإصابتهم بجروح خطيرة إثر عملية إطلاق نار، في معبر اللنبي الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، وفق إعلام عبري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”: “قبل وقت وجيز وصل إرهابي عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر اللنبي، وترجل من الشاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس المعبر”.

وأضاف بيان الجيش: “قوات الأمن قضت على الإرهابي، كما قُتل عدد من المدنيين الإسرائيليين الذين أصيبوا نتيجة الهجوم”.

(الأناضول)