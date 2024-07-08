رابيو يؤكد وجود نقاط ضعف في منتخب إسبانيا… وديشان يثني على مبابي

برلين: أثنى أدريان رابيو نجم خط وسط منتخب فرنسا على الفريق الإسباني قبل مواجهة الديوك مع الماتادور غدا الثلاثاء في المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، لكنه أكد في الوقت ذاته أن المنافس “على الأرجح لديه نقاط ضعف أيضا”.

وقال رابيو في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين “لقد قدموا أفضل أداء خلال البطولة، لديهما جناحان رائعان وبإمكانهما اختراق الثلث الأخير، يعرفون أيضا كيفية تسجيل الأهداف، إنه فريق متكامل للغاية ولديه قوته الخاصة، لكنه على الأرجح لديه نقاط ضعف أيضا، نشعر بالثقة ونعرف ما علينا القيام به”.

واتفق ديدييه ديشان مدرب فرنسا مع تصريحات رابيو وقال “إنه الفريق صاحب الأداء الأفضل في اليورو حتى الآن، لقد تركوا أفضل انطباع بعد كل مباراة”.

ولم يقدم منتخب فرنسا الفائز باللقب القاري مرتين من قبل، الأداء المنتظر حتى الآن في يورو 2024 ولم ينجح في التسجيل حتى الآن من اللعب المفتوح خلال 480 دقيقة لعب، وجاءت الأهداف الثلاثة التي أحرزها الديوك حتى الآن بواقع هدفين عكسيين وهدف من ضربة جزاء لكيليان مبابي.

وقال ديشان “حقيقة أننا في المربع الذهبي تتحدث عن نفسها، لقد فعلنا ما نحتاج إليه للوصول إلى هنا، نريد رفع كأس يورو 2024 بعدما أن كنا على أعتاب حصد لقب مونديال قطر 2022″، قبل الخسارة على يد الأرجنتين بركلات الجزاء الترجيحية في النهائي.

وأكد ديشان أن القائد كيليان مبابي جاهز للمشاركة أمام إسبانيا بعد استبداله قبل نهاية الوقت الإضافي من المباراة أمام البرتغال في دور الثمانية.

وأشار مدرب فرنسا “كنا ندرك أن الوقت الإضافي أمام البرتغال كان صعبا بعض الشيء بالنسبة له، فيما يتعلق بالناحية العضلية، لكنه سيتواجد بكل تأكيد داخل الملعب، أردنا إراحته قدر المستطاع”.

وختم ديشان بالقول “لقد فعلنا كل ما بوسعنا وأنا مقتنع بأن كيليان في وضعية جيدة، سيفعل كل ما بوسعه لإعطاء 110% من طاقته غدا، على غرار باقي الفريق”.

(د ب أ)