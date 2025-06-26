راتب ميسي مع إنتر ميامي يفوق سقف رواتب 21 فريقا آخر بالدوري الأمريكي

نيويورك: احتفظ ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي بصدارة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإمريكي للمحترفين للموسم الثالث على التوالي بإجمالي 20 مليونا و446 ألفا و667 دولار، متفوقا على سقف الرواتب في 21 فريقا آخر.

وأعلنت رابطة لاعبي الدوري الأمريكي يوم الأربعاء، أن راتب ميسي الأساسي يبلغ 12 مليون دولار في عقده الممتد مع إنتر ميامي لنهاية 2025، ويشمل المكافآت تسويقية ورسوم الوكلاء، بينما لا يتضمن هذا الرقم أي اتفاقيات إضافية مع إنتر ميامي أو الشركات التابعة له، أو أي مكافآت أداء.

وبلغ متوسط التعويضات المضمونة لميسي 120ر649 دولار بزيادة قدرها 2ر9% عن مايو/أيار 2024.

تصدر إنتر ميامي بقيادة ميسي أيضا قائمة أعلى الرواتب برقم قياسي في الدوري بلغ 8ر46 مليون دولار حتى 23 مايو/ أيار بزيادة 7ر41 مليون دولار أمريكي مقارنة بنهاية الموسم الماضي.

وبلغت رواتب ميامي ضعف رواتب جميع الفرق باستثناء تورونتو (1ر43 مليون دولار أمريكي) وأتلانتا (6ر27 مليون دولار).

وحلّ فريق سينسيناتي رابعا في قائمة أعلى الرواتب بـ 2ر23 مليون دولار أمريكي، يليه حامل اللقب لوس أنجليس غالاكسي (9ر22 مليون دولار أمريكي)، ولوس أنجليس إف سي (4ر22 مليون دولار أمريكي)، وشيكاغو (1ر22 مليون دولار أمريكي).

وجاء فريق سان دييغو إكسبانشن في المركز العاشر بـ20 مليون دولار أمريكي، ثم فيلادلفيا في المركزالـ29 بـ4ر13 مليون دولار أمريكي، بينما سجل مونتريال أدنى رواتب بين 30 فريقا في الدوري بأقل من 12 مليون دولار أمريكي.

وحل لورينزو إنسيني جناح تورونتو، في المركز الثاني خلف ميسي بإجمالي 4ر15 مليون دولار، يليه سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط ميامي (996ر774ر8 دولار) ثم ميغيل ألميرون جناح أتلانتا (000ر871ر7دولار) ثم هيرفينغ لوزانو، جناح سان دييغو (333ر633ر7 دولار) ثم فيديريكو بيرنارديسكي جناح تورونتو (381ر295ر6 دولار) ثم إميل فورسبيرغ جناح نيويورك ريد بولز (625ر023ر6 دولار) ثم جوردي ألبا ظهير أيسر إنتر ميامي (6 ملايين دولار)، ثم ريكي بويج لاعب وسط لوس أنجليس غالاكسي (688ر779ر5 دولار) ثم جوناثان بومبا جناح شيكاغو (806ر581ر5 دولار) ثم هاني مختار لاعب خط وسط ناشفيل (667ر311ر5 دولار).

(أ ب)