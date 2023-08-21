رادارات في شوارع قطر لرصد مخالفات استخدام الهاتف وعدم ربط حزام الأمان

الدوحة ـ «القدس العربي»: تستعد سلطات المرور في قطر، تفعيل عدد من أجهزة الرصد، لضبط مخالفات عدة في الشوارع، ضمن حملة للحد من خطورة استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة. وباشرت الإدارة العامة للمرور تركيب العديد من أجهزة الرادار في العديد من التقاطعات والشوارع والمحاور الكبرى، ومهتمها الأساسية ضبط عدد من المخالفات الخاصة بحزام الأمان واستخدام الهاتف.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عبر حسابات وزارة الداخلية القطرية، تفعيل رادار الرصد الآلي لمخالفة عدم ربط حزام الأمان، ومخالفة استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة. وتم وضع الأجهزة على أعمدة الإشارات واللوحات الإرشادية لتضبط المخالف مباشرة، وتحول المخالفة على هاتفه المسجل. وبثت السلطات القطرية فيديو على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، يشرح طريقة ضبط المخالفات ورصد المخالفين، وتراقب الأجهزة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة في كل أيام الأسبوع.

ومؤخراً أعلنت الإدارة العامة للمرة على تفعيل مخالفة القيادة بأقل من السرعة المحددة في المسار السريع (أقصى اليسار)، واعتبرت الأمر مخالفة، وتتسبب في عرقلة السير.

السير ببطء في الشارع وفي المسارات السريعة وعرقلة حركة السيارات، يعرض السائقين للغرامات والمخالفات، حيث أعلنت السلطات في قطر عن تشديد الرقابة على “السائقين السلحفاة” في شوارع الدوحة.

وتأتي الخطوة بعد توسع دائرة الانتقاد من وجود سائقين يعرقلون حركة السير في مسارات الشوارع ولا يلتزمون بالسرعة المحددة.

واشتكى العديد من المواطنين والمقيمين من وجود بعض السائقين الذين يحجزون المسارات الشمالية من الطرق وهي المخصصة للسير بسرعة، والامتناع عن ترك المسار لمن يريد السرعة.

وحسب الانتقادات التي رصدتها “القدس العربي” في مواقع التواصل الاجتماعي، أن بعض السائقين يسيرون على أقصى الشارع بسرعة بطيئة ويرفضون ترك المسار، حتى لو جاءت سيارة مسرعة خلفهم. ويتسبب الأمر بحسب تلك التعليقات في حدوث ازدحامات مرورية، خصوصاً وأن البلد مقبل على تنظيم حدث كبير وهو مونديال قطر.

وحسب مسؤول من الإدارة العامة للمرور القطرية، فإن تقليل السرعات بشكل بطيء جداً في المسارات يعد مخالفة صريحة لقانون المرور.

وتبدأ قيمة المخالفة من 500 ريال (137 دولارا أمريكيا)، وتزيد عن ذلك حسب نوع المخالفة المرتكبة وحسب السرعات المحددة في الشوارع.

وتأتي المخالفة التي أعلنت عنها السلطات في قطر، انطلاقاً من كون “القانون لا يحبذ السرعات البطيئة، ولا السرعات الزائدة، إنما الالتزام بالسرعة المقررة في كل شارع”.

وقال المقدم جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور القطرية: “إن المسار الثالث وهو أقصى اليسار في الشارع هو الخط السريع المحدد بسرعة معينة، والذي يفترض من أيّ قائد مركبة ألا يقلل سرعته عن السرعة المقررة فيه”.

وأضاف المسؤول القطري في تصريح نقلته صحيفة الشرق المحلية، أنه في حال السير ببطء في هذا المسار دون أن يفسح المسار لغيره من المركبات، فإنه يعد مخالفة.

وأوضح المقدم جابر محمد عضيبة أن تقليل السرعات بشكل بطيء جداً في المسارات يعد مخالفة صريحة لقانون المرور، منوهاً إلى أنّ المسار الأيسر محدد السرعة من قبل الجهة المختصة والسير ببطء فيه يعتبر مخالفة، داعياً السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة للشوارع وأنّ تجاوز تلك السرعات يعد خطورة على مستخدمي الطريق حيث إنّ المشرع وضع السرعات بما يتوافق مع طبيعة الشوارع، وأنّ التعدي على السرعة المحددة أو تجاوزها تكون السرعة قاتلة وتصل لحد الخطورة”.

وأشار إلى أنّ القانون لا يحبذ السرعات البطيئة ولا السرعات السريعة إنما الالتزام بالسرعة المقررة في كل شارع. وأنه يمكن لسائق المركبة أن يقود سيارته بسرعة معقولة في المسار الأيمن ويتجنب المسار الأيسر والمحدد بسرعة أعلى لكي لا يؤدي لعرقلة الحركة.

وتتسبب الحوادث المرورية في ارتفاع الوفيات في الشوارع، حيث تمكنت السلطات في قطر من تحقيق هدفها في الحد من الحوادث. وساهمت استراتيجية الدولة في قطر بتعزيز التوعية وتشديد الغرامات على المخالفين على الحد من الحوادث.

وتواجه دول الخليج مشكلة الحوادث المرورية التي تتسبب في ارتفاع أعداد الوفيات.