راديو كان: إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة

القاهرة: نقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله اليوم الثلاثاء إن إسرائيل تطالب بالإفراج عن كل الأسرى الخمسين المحتجزين في غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق محتمل لهدنة تستمر 60 يوما والإفراج عن نصف الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

وشدد مسؤول إسرائيلي بارز على رغبة الحكومة بإعادة جميع المحتجزين في غزة في أي اتفاق مقبل.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن موقف الحكومة لم يتغير وإنها “تتمسك بالمطالبة بإطلاق سراح جميع الرهائن”.

(وكالات)