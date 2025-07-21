راغب علامة يخرج عن صمته بعد قرار منعه من الغناء في مصر: “القبلة كانت خلف الكواليس والصورة خادعة”

القاهرة: بعد قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر بإيقافه عن الغناء مؤقتًا، خرج الفنان اللبناني راغب علامة عن صمته، موضحًا ملابسات ما حدث خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي، والذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب انتشار مقطع يُظهر إحدى المعجبات وهي تقبّله.

ففي مقابلة مع قناة “إكسترا نيوز”، مساء الإثنين، أكد علامة أنه تفاجأ بالقرار ولم يتلقَّ أي إخطار رسمي، بل عرف بالأمر من خلال أصدقائه والإعلام. وأضاف: “تاريخي الفني في مصر وعلاقتي بالمصريين أكبر بكثير من مشهد عفوي تم تضخيمه”.

وأوضح الفنان أن الصورة المتداولة لا تعكس حقيقة ما جرى، قائلًا: “الفتاة لم تقبّلني على فمي كما قيل. الزاوية التي التُقطت منها الصورة أظهرت الأمر بطريقة خاطئة. هي سائحة عربية، وكانت تعبّر عن سعادتها، ولم تكن تتحدث باللهجة المصرية”.

وأشار علامة إلى أن ما حدث كان خارج نطاق المسرح، وتحديدًا في الكواليس أثناء خروجه من الحفل ومحاولته الوصول إلى سيارته وسط حشود من الجمهور، مضيفًا: “لم أتعالَ يومًا على جمهوري، ولا يمكن أن أصدّ معجبًا أو أتعامل معه بعنف. التنظيم مسؤولية الجهات المعنية، لا الفنان”.

وعلّق ضاحكًا: “إذا أردتم، اعتبروني عبد الحليم حافظ أو سعاد حسني، فالجمهور يعبّر عن محبته بطريقته”.

كما أكد أنه تواصل مع نقيب الموسيقيين في مصر مصطفى كامل، وأوضح له تفاصيل ما جرى، معتبرًا أن الضجة المثارة تستند إلى صورة أُسيء تفسيرها، وأن القبلة لم تكن على خشبة المسرح كما يُشاع.

وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بوقف علامة عن إحياء الحفلات في البلاد، على خلفية ما وصفته بـ”تجاوزات تتنافى مع القيم والتقاليد المصرية”، مشيرة إلى أن ما حدث “لا يليق بتاريخ الفن المصري العريق”.

وجاء القرار بعد انتشار مقاطع من الحفل تُظهر صعود عدد من المعجبات إلى المسرح للغناء أو الرقص معه، فيما ركزت الانتقادات على مشهد فتاة بدا وكأنها تقبّله، وهو ما نفاه علامة جملةً وتفصيلًا.

(وكالات)