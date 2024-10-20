راغب علامة يردّ على فيديو إيوائه مسلحين في مبنى يملكه- (تدوينة وفيديو)

“القدس العربي”: نفى الفنان اللبناني راغب علامة وجود مسلحين داخل أحد الأبنية التي يمتلكها، مؤكداً أنه سيلاحق ناشر هذه الشائعة من خلال القنوات القانونية.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” قال راغب علامة: “يبدو أن العقول السوداء لم تطل فقط مجالي الفني وحياتي العائلية بل تطاولت على الممتلكات الشخصية أيضًا”.

وأضاف: “صباح اليوم (السبت) تم تداول مقطع من فيديو مع رسالة صوتية على مواقع التواصل يفيد بوجود مسلحين في مبنى أملكه في منطقة جونية”.

وأوضح أن “المضحك في الموضوع أن هذا المبنى بالذات هو مستأجر بالكامل منذ أكثر من سنتين وهو في وسط أكثر منطقة أمنية في جونيه بين أمن الدولة والسراي ومبني الأمن العام، والقوى الأمنية لديها هويات كل القاطنين في المبنى”.

وختم راغب تدوينته بأن “الموضوع أصبح بعهدة القضاء وقوى الأمن وسنقوم بكشف هوية المرسل ونحيله إلى القضاء المختص ليصار إلى محاكمته… فاقتضى التوضيح”.

يبدو أن العقول السوداء لم تطل فقط مجالي الفني وحياتي العائلية بل تطاولت على الممتلكات الشخصية ايضاً !

صباح اليوم تم تداول مقطع من فيديو مع رسالة صوتية على مواقع التواصل يفيد بوجود مسلحين في مبنى املكه في منطقة جونية والمضحك في الموضوع ان هذا المبنى بالذات هو مستأجر بالكامل منذ… — RaghebAlama (@raghebalama) October 19, 2024

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الفيديوهات الكاذبة أدّى إلى تعرض الكثير من المباني المدنية إلى القصف الإسرائيلي في العدوان الوحشي الذي يتعرض له لبنان حالياً.