راغب علامة يعبر عن حزنه لما يحصل في لبنان- (فيديو)

“القدس العربي”: أعرب الفنان راغب علامة عن حزنه الشديد لما يحدث في لبنان من هجمات وضربات، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب راغب علامة عبر خاصية “ستوري” بحسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” قائلًا: “اللهم نستودعك وطننا الجريح وشعبنا المظلوم واحمه يا رب من المجرمين والخونة والأشرار”.

وتفاعل المتابعون مع منشور راغب علامة، وتمنوا من خلال تعليقاتهم أن يعم السلام والأمن في لبنان وأن يحمي الله شعب هذا البلد.

وقبل ذلك، نشر راغب علامة في حسابه عبر منصة “إكس”، صورة العلم اللبناني، وأرفق الصورة بالنشيد الوطني اللبناني الذي غناه على طريقته، وكتب: “برداً وسلاماً يا لبنان الحبيب”، مضيفا قلبا أسود.