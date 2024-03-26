راغب علامة ينتقد قرار مجلس الأمن: هزيل أمام الإجرام الإسرائيلي

بيروت-“القدس العربي”:

وصف النجم اللبناني راغب علامة قرار مجلس الامن حول وقف اطلاق النار في قطاع غزة، بأنه “قرار هزيل أمام الارهاب الاسرائيلي”، وعلق في منشور على منصة “اكس” قائلاً: “وأخيراً تبنى مجلس الأمن قراراً بوقف قتل الأطفال والنساء والصحافيين والمدنيين والمستشفيات وسيارات الاسعاف الخ..الخ..الخ.. وبوقف المجازر التي ارتكبها وما زال يرتكبها إجرام الاحتلال الاسرائيلي.. هذا القرار مدموغ بدماء الأبرياء وهو قرار هزيل امام الارهاب الاسرائيلي اللا محدود”.

وسأل علامة: “من سيأخذ حق عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين؟ هل هذا المجلس سيعطي الحرية الشرعية لمليوني غزاوي سجين في بلاده؟ جرائم غزة علمتنا ان لا نثق بالسياسة الدولية. الرحمة للشهداء والله يعوض اهل غزة عن الخسائر التي لا تحصى ولا تعد خصوصاً خسارة الأبرياء الذين سقطوا والمدن التي أبيدت عن بكرة ابيها ورحمة الله على الإنسانية بكل اشكالها”.

وتفاعل المتابعون للغاية مع راغب، واعربوا عن تأييدهم لكلامه ومنهم إحدى المتابعات التي قالت “ما في شي بالدنيا بيعوض أهل غزة يا رب معجزة من عندك تشفي صدورهم وتعوضهم”.

وأيدت متابعة أخرى وصفه القرار بالهزيل وكتبت: “قرار لا يستحق كتابته لانه هزيل امام آلاف الضحايا ودماء الابرياء من يعوض فقدانهم عدا عن التخريب المتعمد لغزة”.

وأضافت أخرى “إذا هرب الظالم من عدالة الارض فلن يهرب من عدالة السماء، لقد ذاق شعب غزة اشد أنواع الهمجية والبربرية التي لم نشهدها في تاريخنا المعاصر. الله وحده يكون معهن ع العذاب يلي داقوه، الله وحده رح ينصرهن وياخد حقهن”.

وانتقدت متابعة القرارات الدولية بقولها: “قرارات مش بتتنفذ مجرد صوره بيحسنوا بيها شكلهم، نتمنى تحصل معجزه وكل ده ينتهي محدش دفع التمن قد الناس البريئة ربنا يلطف بيهم وينتهي كل الدمار قريب وينتقم من الصهاينة اشد انتقام بحق الشهر الفضيل ومن كل متخاذل يا رب”.