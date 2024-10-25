راغب علامة ينعى شقيقته الكبرى بكلمات مؤثرة- (تغريدة)

لندن- “القدس العربي”:

أعلن الفنان اللبناني راغب علامة وفاة شقيقته الكُبرى الحاجة صبيحة، نتيجة إصابتها بأزمة قلبية حادة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: “لم تكن تأخذ قراراً في حياتها قبل أن تسألني. يا خيي شو رأيك؟ كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس”.

تابع: “اليوم أخذت قرارها من دون سؤال وغادرت هذه الحياة وأنا بعيد عنها، إثر أزمة قلبية حادة، من دون حتى أن أودّعها في هذه الظروف الصعبة. شقيقتي الكبرى الحاجة صبيحة، هذه الطاهرة الحنونة رحلت إلى جنة الخلد لكي تلتحق بوالدي ووالدتي وهي مشتاقة للقائهما. رحمهما الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله”.

ولم يكشف راغب علامة أية تفاصيل عن موعد ومكان تشييع جثمان شقيقته، وموعد قبول العزاء.