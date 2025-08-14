راغب علامة ينهي أزمة توقيف في مصر ويلقي اللوم على الجهة المنظمة- (فيديو)

“القدس العربي”: قام الفنان اللبناني راغب علامة يوم الثلاثاء بزيارة إلى مقر نقابة المهن الموسيقية في مصر للقاء النقيب مصطفى كامل، كما وعد، وذلك لإنهاء الأزمة التي حصلت عقب حفله الأخير في الساحل الشمالي، والتي أدت إلى منعه من الغناء واستدعائه للتحقيق في النقابة.

وبعد الاجتماع الذي جمعه بكامل في مقر النقابة، عقد الإثنين مؤتمرا صحافيا لتوضيح ما حصل.

وعبّر راغب عن احترامه لقرارات النقابة، وأكد تقديره للنقيب مصطفى كامل، مشددًا على عدم وجود أي خلافات بين الطرفين.

وقال راغب في تصريحاته “فيه ناس طلعوا على المسرح أثناء الحفل، وده موقف محرج ليَّ وللنقابة، وكان المفروض الجهة المنظمة تحمينا من المواقف دي. أنا بقدّر محبة الناس، لكن المسرح لازم يكون مساحة للفنان يقدم فنه، ويكون في مكان تاني للصور. النهاردة بطلب من النقابة وكل الجهات المنظمة تنظيم الأمور دي”.

من جانبه، قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين: “فهمنا راغب علامة القانون في النقابة، وأكد أنه طالما الأمر يهم المصلحة العامة والنقابة، فلا خلافات بيننا. وأثمن إصراره على التأكيد بأن النقابة بيته”.

وتابع مصطفى كامل: “راغب قال لي إن الساحل ومصر والسياحة مسؤوليته، وطالما هناك أي تصرف يتعارض مع العادات، فهو يرفضه، وسيحافظ قبلنا على عادات المصريين”.