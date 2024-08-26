راغب علامة يوجّه رسالة لجمهوره في مصر- (صورة)

“القدس العربي “: أحيا الفنان اللبناني الكبير راغب علامة حفلًا في الساحل الشمالي، رفع شعار كامل العدد.

ووجه النجم اللبناني كلمة لجمهوره في مصر حيث قال عبر “إنستغرام”: “أنتم في الجمال حاجة مش عادية، شكرا مصر بحبكوا جدًا جدًا جدًا”.

وكان راغب علامة قد طرح أحدث أغانيه “بيروت ولا روما” بطريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

أغنية “بيروت ولا روما” كلمات فيليبينو أحمد، ألحان محمد يحيى، توزيع إيلي بربر، وغناها راغب باللهجة المصرية.

كما طرح في شهر أيار/مايو الماضي، أحدث أغانيه بعنوان “شو عامل فيّ” تزامنًا مع موسم الصيف.