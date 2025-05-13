رافينيا يعيد اكتشاف نفسه مع برشلونة تحت قيادة فليك

برشلونة (ألمانيا): يقدم المهاجم البرازيلي رافينيا أفضل مواسمه من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة مع فريقه برشلونة الإسباني لكرة القدم حاليا.

واعتاد مشجعو برشلونة رؤية رافينيا راكعا على ركبة واحدة ورافعا قبضته في الهواء هذا الموسم، حيث استخدم البرازيلي احتفاله المميز بالأهداف أكثر من أي وقت مضى في موسم 2024 / 2025.

وقدم لاعب العملاق الإسباني، الذي يرتدي القميص رقم 11 أفضل موسم له على الإطلاق من حيث المشاركة في الأهداف، وكانت مساهمته أساسية في الفوز ببطولتين حتى الآن هذا الموسم على أمل الفوز بلقب آخر.

وانطلق رافينيا بقوة كهداف في موسمه الثالث مع برشلونة، حيث سجل 34 هدفا في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، متجاوزا ثلاثة أضعاف أرقامه السابقة لموسم واحد، حيث أحرز 10 أهداف في موسم 2022 / 2023 وموسم 2023 / 2024، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي للنادي الكتالوني، اليوم الثلاثاء.

هذا الرصيد التهديفي يضعه خلف النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، هداف برشلونة هذا الموسم، الذي أحرز 40 هدفا في جميع البطولات، ومع ذلك، كان رافينيا هدافا لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي برصيد 13 هدفا، ليضيفها إلى 18 هدفا في الدوري الإسباني، و4 أهداف بكأس ملك إسبانيا، وهدف واحد في كأس السوبر الإسباني.

وواصل رافينيا هوايته في هز الشباك، بعدما أحرز هدفين خلال فوز برشلونة 4 / 3 على ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد، أول أمس الأحد، بالدوري الإسباني، ليبرهن عن تواجده الحاسم في المواجهات الكبرى.

ولم يكن رافينيا مجرد هداف فحسب، بل تألق أيضا هذا الموسم في صناعة الأهداف، حيث وصل إلى 22 تمريرة حاسمة هذا الموسم، فيما بلغ مجموع تمريراته الحاسمة في الموسمين الماضيين 23 تمريرة، بواقع 12 تمريرة في موسم 2022 / 2023، و11 تمريرة في موسم 2023 / 2024.

في الموسم الحالي، شارك نجم منتخب (راقصو السامبا) في 56 هدفا من أصل 167 هدفا سجلها برشلونة، وذلك خلال مشاركته في 52 مباراة مع الفريق بكل المنافسات، وهي إحصائيات تظهر أهمية اللاعب البرازيلي لفريق المدير الفني الألماني هانزي فليك.

يذكر أن برشلونة أصبح على مشارف التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم للمرة الـ28 في تاريخه، حيث يتربع على قمة جدول ترتيب المسابقة حاليا برصيد 82 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الريال، مع تبقي 3 مراحل فقط على نهاية الموسم.

وتوج برشلونة هذا الموسم بلقبي كأس السوبر الإسباني في يناير/كانون الثاني الماضي، وكأس ملك إسبانيا الشهر الماضي، عقب فوزه على ريال مدريد في نهائي المسابقتين.

(د ب أ)