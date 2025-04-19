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رافينيا يقود برشلونة للفوز في اللحظات الأخيرة على سيلتا فيغو بالدوري الإسباني

منذ 19 دقيقة

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برشلونة: حقق برشلونة فوزا في اللحظات الأخيرة على ضيفه سيلتا فيغو 3/4، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدا مع أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة ذاتها.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 43 نقطة في المركز السابع، بفارق خمس نقاط خلف ريال بيتيس صاحب المركز السادس، وبفارق ثماني نقاط خلف فياريال صاحب المركز الخامس وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وتقدم برشلونة عن طريق فيران توريس في الدقيقة 12، غير أن سيلتا فيغو أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق عن طريق بورخا إجلسياس.
وفي الدقيقة 52 سجل إجلسياس الهدف الثاني له ولسيلتا فيغو، ثم أكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 62.
لكن برشلونة نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق بعد دقيقتين عن طريق داني أولمو، ثم سجل رافينيا دياز هدف التعادل في الدقيقة 68.
وعاد برشلونة ليسجل مجددا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق رافينيا من ضربة جزاء.
(د ب أ)

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