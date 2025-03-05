رافينيا يمنح برشلونة فوزا دراميا جديدا في معقل بنفيكا بدوري أبطال أوروبا

لشبونة: منح البرازيلي رافينيا لاعب فريق برشلونة الإسباني فريقه فوزا دراميا جديدا في معقل بنفيكا البرتغالي بنتيجة 1 / صفر في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل رافينيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 بتسديدة أرضية.

وانتزع الفريق الكتالوني الفوز رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد المدافع الشاب باو كوبارسي ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 22 بعد عرقلة فانغيليس بافيليديس مهاجم بنفيكا وهو منفرد بالمرمى.

ورفع رافينيا رصيده إلى 25 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

وكان اللاعب البرازيلي سجل هدف الفوز على بنفيكا في نفس الملعب خلال مباراة حسمها برشلونة لصالحه بنتيجة 5 / 4 ضمن منافسات مرحلة الدوري.

ويعزز برشلونة بهذا الفوز فرصه في التأهل لدور الثمانية قبل مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مونتجويك.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة الفائز من بوروسيا دورتموند الألماني ضد ليل الفرنسي.

(د ب أ)