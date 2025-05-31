راكبٌ حاول الإمساك بها… حمامة تُثير الذعر داخل طائرة في الولايات المتحدة

باريس ـ «القدس العربي»: تأخر إقلاع رحلة جوية تابعة لشركة دلتا إيرلاينز في الولايات المتحدة كانت متجهة من مينيابوليس إلى ماديسون بسبب تمكن حمامتين من التسلل إلى الطائرة، كان ذلك بمثابة كابوس حقيقي للأشخاص الذين يعانون من رُهاب الطيور، لتضطر الطائرة إلى العودة مرتين إلى بوابة الصعود قبل أن تتمكن من الإقلاع.

روى أحد الركاب، ويدعى توم كو، القصة لقناة WCCO الأمريكية، وتمت مشاركتها عبر شبكة CBS، كان توم على متن طائرة دلتا إيرلاينز عائدًا إلى منزله، ويقول: عندما صعدت إلى الطائرة، بدا كل شيء طبيعيًا. ثم جلست وسمعت إحدى الراكبات تقول للمضيفين أعتقد أن هناك حمامة في هذه الطائرة.

وحسب روايته، كانت الحمامة تتجول وتسير تحت المقاعد. فعادت الطائرة إلى بوابة الصعود وتمكن أحد عمال الأرض من الإمساك بها، ثم انطلقت مجددًا استعدادًا للإقلاع.

وبينما كان الجميع يظنون أن الحادثة قد انتهت، ظهرت حمامة ثانية. وعلى عكس الأولى، كانت تطير وتحاول الهرب. فقرر توم كو تصوير المشهد.

قال: «أخرجت هاتفي عندما كانت تطير إلى مؤخرة المقصورة. وقف أحد الركاب وحاول الإمساك بها باستخدام سترته». وأضاف: «المرأة التي كانت تجلس بجانبي شعرت بالذعر وقالت لي أنها بحاجة إلى كأس نبيذ مجاني».

وبطبيعة الحال، عادت الطائرة مرة أخرى إلى بوابة الصعود، وتمكن عامل آخر من الإمساك بالحمامة الثانية.

قال توم كو مازحًا على إنستغرام: «أعتقد أن الحمامتين كانتا متعبتين من الطيران وتبحثان عن وجبات خفيفة. لم تكونا تعلمان أن هذه الرحلة قصيرة جدًا بحيث لا تقدم فيها مشروبات أو وجبات».

تم إخراج الحمامتين بأمان. وأكدت شركة دلتا إيرلاينز لشبكة ABC News أن الرحلة تأخرت 56 دقيقة. كما أضافت: «نُقدّر جهود فرقنا وركابنا في إخراج الطيور بأمان قبل الإقلاع». وقدمت الشركة اعتذارها عن التأخير.