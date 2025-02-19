“رامز إيلون مصر”.. الكشف عن البرومو الأول لبرنامج رامز جلال- (فيديو)

“القدس العربي”: كشفت قناة “إم بي سي” عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عن البرومو الأول لبرنامج الفنان المصري رامز جلال، الذي يحمل عنوان “رامز إيلون مصر”، حيث ظهر رامز في البرومو بمقدمته الساخرة والمثيرة قبل الكشف عن ضيف الحلقة.

وأرفقت القناة الإعلان بتعليق مثير للانتباه، جاء فيه: “إللي يقولّك رامز انتهى، قولّه ده عندها! رامز الأرض مش سيعاه… شاهد أولاً على MBC1″، ما زاد من تشويق الجمهور لمتابعة البرنامج في موسمه الجديد.

وكان قد أثير جدل كبير خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهور رامز جلال وجمهور الفنان محمد رمضان، حول من سيحظى برنامجه بأكبر نسبة مشاهدة، وذلك بعد إعلان الأخير عن تقديمه برنامجاً بعنوان “مدفع رمضان” سوف يعرض في نفس التوقيت الذي يُعرض فيه برنامج رامز على قناتين مختلفتين.

فمن ناحية جمهور محمد رمضان أكدوا أن برنامج “مدفع رمضان” سوف يكون الرقم واحد في الشهر، معتمدين على أنه يُعرض للمرة الأولى والجمهور سيتلهّف لمتابعته، في حين أن رامز جلال قدّم على مدار السنوات التسع الماضية العديد من الأفكار والتي تتكرر دائماً.

بينما يراهن جمهور رامز على الشعبية التي نالها خلال السنوات الماضية ببرنامجه، وأنه صنع قاعدة جماهيرية عريضة خلال المواسم السابقة.