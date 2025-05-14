رامون يقود ريال لفوز مثير على مايوركا وتأجيل تتويج برشلونة بالدوري

مدريد: سجل جاكوبو رامون هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليقود ريال مدريد إلى فوز مثير 2-1 على ضيفه ريال مايوركا اليوم الأربعاء ويؤجل التتويج المرتقب لبرشلونة بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وكانت جماهير برشلونة على بعد ثوان من الاحتفال باللقب، إذ كان تعادل ريال 1-1 مع مايوركا سيحسم تتويج برشلونة عبر تقدمه بفارق ست نقاط على ريال، مع تفوق برشلونة في المواجهات المباشرة بينهما.

لكن خطأ من دفاع مايوركا الذي فشل في تشتيت عرضية داخل منطقة الجزاء سمح لرامون بالانقضاض على الكرة وإطلاق تسديدة قوية في شباك مايوركا حافظت على آمال ريال الضئيلة في الفوز باللقب.

ورفع ريال رصيده في المركز الثاني إلى 78 نقطة حصدها خلال 36 مباراة ويتأخر بفارق أربع نقاط خلف برشلونة الذي لعب مباراة أقل والذي يمكنه حسم لقب الدوري للمرة 28 في تاريخه غدا الخميس بالفوز على مضيفه إسبانيول.

وتقدّم مايوركا بهدف سجله المدافع مارتن فاليينت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على ملعب سانتياغو برنابيو الذي كانت نحو نصف مدرجاته خالية من الجماهير.

ومن مجهود فردي رائع في الدقيقة 68، تعادل كيليان مبابي لريال الذي يفتقد جهود 12 من لاعبيه الأساسيين. وضغط ريال بقوة في الدقائق الأخيرة بحثا عن الفوز وواجه تألقا كبيرا من الحارس ليو رومان، وهو ما أحبط ريال الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب بنسبة استحواذ على الكرة بلغت أكثر من 72 في المئة، مع الحصول على 26 ركلة ركنية و39 محاولة تسجيل مقابل أربع محاولات فقط من جانب مايوركا.

وسجّل الحارس رومان 11 تصديا ليحرم لاعبي ريال من العديد من الفرص، كما أهدر لاعبو ريال أنفسهم عددا من الفرص الأخرى طوال المباراة.

وقال رامون لاعب ريال الذي لعب دور البطولة في المباراة لقناة ريال مدريد التلفزيونية “مايوركا فريق جيد. سجلوا الهدف ثم تراجعوا قليلا. أتيحت لنا العديد من الفرص، وقدّم حارس مرماهم أداء رائعا، لكننا في النهاية، نجحنا في الفوز”.

وأضاف “هذا أمر لا يمكن تفسيره، لطالما حلمت به. هذا القميص سيبقى معي حتى النهاية، ولا توجد طريقة أفضل من هذه لتسجيل هدفي الأول”.

(رويترز)