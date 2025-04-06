رام الله.. استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 2 برصاص الاحتلال الإسرائيلي- (فيديوهات)

رام الله: استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخران، مساء الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطن، شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل الفلسطينية مع الاحتلال) أبلغتها “باستشهاد الطفل عمر محمد سعادة ربيع (14 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة ترمسعيا”.

وفي بيان منفصل، أفادت الوزارة “بوصول إصابة خطيرة وأخرى بجروح طفيفة لطفلين إلى المستشفى الاستشاري برام الله، جراء إطلاق مستوطن النار عليهما في بلدة ترمسعيا”.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 945 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)