رام الله.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عهد التميمي

رام الله: اعتقلت السلطات الإسرائيلية، فجر الاثنين، “عهد التميمي” (23 عاما) من بلدة النبي صالح غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت ناريمان التميمي والدة عهد، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت منزل “عهد”، الحائزة على جائزة “حنظلة للشجاعة”، واعتقلتها بعد تفتيش منزل عائلتها وتخريبه، ومصادرة الهواتف النقالة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت التميمي في العام 2017 وسجنت لمدة 8 شهور.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية والد عهد قبل أيام من منزله في البلدة.

وتعرض والد ووالدة وأشقاء الطفلة مرات عدة للاعتقال والإصابة من قبل الجيش الإسرائيلي.

ومنذ طفولتها تعرضت عهد التميمي، للإصابة ثلاث مرات برصاص الاحتلال، إضافة لإصابتها بكسر في يدها.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

(الأناضول)