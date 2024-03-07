رام الله.. وقفة نسائية منددة بـ”المجازر الإسرائيلية” في غزة- (صور)

رام الله: نظمت عشرات الفلسطينيات، الخميس، وقفة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، للتنديد “بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة” وما تعانيه النساء جراء الحرب المتواصلة منذ 5 أشهر.

جاء ذلك بوقفة في “ميدان المنارة”، نظمت بدعوة من مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون النساء، بمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق غدا الجمعة.

ويحتفل العالم في الثامن من مارس/ آذار من كل عام، بيوم المرأة العالمي.

ورفعت المشاركات لافتات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومساعدة النساء الفلسطينيات وتأمين الأمن والسلام لهن.

وقالت مدير جمعية المرأة العاملة، أمل خريشة للأناضول على هامش الوقفة: “نحن هنا اليوم لنطالب بوقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف الانتهاكات والجرائم في الضفة الغربية”.

وأضافت: “نقول كفى للاحتلال، ونؤكد أن عزيمة شعبنا لن تفقد حتى تحقيق حقوقنا المشروعة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم”.

وأردفت خريشة: “بينما يحتفل العالم بالثامن من آذار تقتل النساء الفلسطينيات في قطاع غزة بشكل جماعي”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن سلطات الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)