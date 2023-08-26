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رانيا يوسف تظهر بأحدث إطلالة جريئة لها- (صور وفيديو)

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: نشرت الممثلة المصرية رانيا يوسف، عبر صفحتها على “إنستغرام” مقطع فيديو وصور جديدة لها تكشف عن إطلالتها الجريئة في مهرجان القاهرة للدراما، في مدينة العلمين الجديدة.

وظهرت رانيا في الصور ومقطع الفيديو بفستان جريء، واعتمدت تسريحة الضفيرة الطويلة، مع مكياج ترابي أبرز جمال ملامحها.

 

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ويذكر أن رانيا يوسف انتهت مؤخرا من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم “التاروت”، والتي تشاركها البطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

 

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A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_)

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