في الـ13 من العمر .. راوي فيلم عن غزة سحبته “بي بي سي” بضغط من اللوبي الإسرائيلي يحمّل الهيئة المسؤولية عن سلامته – (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

اتهم راوي فيلم “غزة: النجاة في محور حرب” عبدالله اليازوري، هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بأنها لم تعتذر له بعد تعرضه للتحرش بسبب دوره في رواية الفيلم الذي نجح اللوبي المؤيد لإسرائيل في بريطانيا بمنع عرضه على خدمة “أي بلير”.

وفي مقابلة مع موقع “ميدل إيست آي”، أجراها خالد الشلبي وعمران ملا، جاء فيها أن الصبي البالغ من العمر 13 عاما ويحلم بدراسة الصحافة في بريطانيا التي حصل والده على شهادة الدكتوراة منها، ونجا في الحرب الإسرائيلية على غزة، وجد نفسه في الأسابيع الأخيرة في مركز الجدل ببريطانيا بسبب روايته للفيلم. ووصف عبد الله الساعات التي قضاها وهو يصور الفيلم في غزة المحاصرة أثناء الحرب.

وقال إنه كان يأمل بأن يؤدي الفيلم التسجيلي إلى “نشر رسالة عن المعاناة التي مر بها أطفال غزة”. وبدلا من ذلك، فقد سُحب الفيلم من خدمة “أي بلير” بعد أربعة أيام من عرضه على “بي بي سي” في 17 شباط/فبراير، نتيجة لحملة شديدة شنها مؤيدو إسرائيل ومؤسسات إعلامية أخرى منافسة.

Exclusive: “If anything happens to me, the BBC is responsible.”

Abdullah al-Yazuri, the 13-year-old narrator of Gaza: How to Survive a War Zone, speaks to MEE after the BBC pulled the documentary.

“I worked for nine months, and it was all wiped.” pic.twitter.com/JbbcHc19Ys

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 5, 2025