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رايان إير: المسارات الداخلية في المغرب ستساعد على نمو اقتصاد البلاد

منذ 24 دقيقة

إيدي ويلسون المدير التنفيذي لشركة "ريان إير"

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لندن:  تطلق شركة “رايان إير” الأيرلندية للطيران نحو 12 مسارا داخليا في المغرب، حيث تسعى لمحاكاة نجاح خدمتها في الطرق الإيطالية الداخلية، التي شهدت استحواذ الشركة المتخصصة في الرحلات المنخفضة التكلفة على قطاع كبير من ذلك السوق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت “رايان إير” في بيان أن الحكومة المغربية وافقت على خطط شركة الطيران الأيرلندية لإنشاء قاعدة جديدة في الصيف المقبل، واستحداث 35 مسارا ، تتألف من 24 مسارا دوليا و 11 داخليا .

وقال إيدي ويلسون المدير التنفيذي لشركة “ريان إير” في مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء، إن القدرة على تشغيل رحلات طيران داخل المغرب هي الجزء الأشد جاذبية في الاتفاق؛ لأن الشبكات ستساعد على دفع نمو الاقتصاد في البلاد.

وأضاف “إن أي مكان أقمنا فيه مسارا داخليا من قبل، مثل إيطاليا وإسبانيا، أحدث تحولا في الاقتصاد المحلي”.

(د ب أ)

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