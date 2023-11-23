رايتس ووتش: القتال في غزة يُلحق “أضرارا بالأطفال” 

نيويورك: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، إن “الأعمال القتالية” بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل “تُلحق أضرارا مروعة بالأطفال” في قطاع غزة.

وأضافت المنظمة التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان: “منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يُقتل طفل واحد في غزة كل 10 دقائق في المتوسط”.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت ما يزيد عن 14 ألفا و532 شهيدا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، نحو 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ووفقا لبيانات أممية، يساوي عدد الشهداء في صفوف الأطفال بغزة خلال أسابيع قليلة فقط إجمالي عدد الأطفال الذين استشهدوا في النزاعات المسلحة على مستوى العالم في العامين 2021 و2022 مجتمعين، حسب المصدر نفسه.

(وكالات)