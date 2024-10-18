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رايتس ووتش: النزوح القسري والتجويع “جرائم حرب تكررها إسرائيل بغزة” 

18 - أكتوبر - 2024

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نيويورك: قالت منظمة “‏هيومن رايتس ووتش” الدولية، إن “النزوح القسري واستخدام التجويع سلاح حرب يرقيان إلى جرائم حرب، والجيش الإسرائيلي يكرر هاتين الجريمتين في قطاع غزة”.
وأضافت المنظمة الحقوقية في بيان، الجمعة، أن “أوامر الإخلاء الإسرائيلية شملت 85 بالمئة من مساحة قطاع غزة”.
وتابعت: “منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة البالغ عددهم 400 ألف نسمة بمغادرة منازلهم”.
وذكرت أن الجيش الإسرائيلي ومع “تصعيد هجماته على شمال غزة، أمر بالإخلاء ومنع وصول المساعدات الغذائية إلى كل من يبقى هناك”.
وأردفت: “الجيش الإسرائيلي يجبر المدنيين الفلسطينيين ’بشكل غير قانوني’ على ترك شمال غزة، دون مكان آمن يذهبون إليه، أو خطط مفترضة لعودتهم”.

(الأناضول)

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