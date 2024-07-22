“رايتس ووتش”: تصرفات الحوثيين لا تبرر هجوم إسرائيل على اليمن

اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الاثنين، أن تصرفات جماعة الحوثي لا تبرر الهجوم الذي شنته إسرائيل على محافظة الحديدة غرب اليمن، ما أسفر عن ضحايا من المدنيين وأضرار جسيمة في مواقع ذات أهمية حيوية للسكان.

وفي منشور عبر منصة إكس، قالت الباحثة في شؤون المنظمة لدى اليمن والبحرين نيكو جعفرنيا، لقد “قصفت القوات الإسرائيلية مؤخراً عدة مواقع في محافظة الحديدة اليمنية ما أسفر عن مقتل أكثر من 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين ردا على غارة بطائرة مسيرة في تل أبيب أودت بحياة مدني”.

وأوضحت أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن العديد من القتلى والجرحى هم مدنيون من العاملين في ميناء الحديدة”.

وأضافت أن “القوات الإسرائيلية استهدفت كذلك مواقع ذات أهمية حيوية للسكان المدنيين، بما في ذلك محطة توليد الكهرباء الرئيسية التي ترفد مدينة الحديدة بالكهرباء”.

واعتبرت أن “تصرفات الحوثيين لا تبرر بأي حال من الأحوال هذا الرد من الجانب الإسرائيلي الذي تسبب بأضرار جسيمة للمدنيين”.

والسبت، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على ميناء الحديدة وخزانات الوقود به، إضافة لمحطة كهرباء رئيسية بالمحافظة ذاتها.

(الأناضول)