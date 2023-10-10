رايتس ووتش: تصريحات غالانت عن الفلسطينيين “دعوة لارتكاب جرائم حرب”

نيويورك: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأخيرة حول الفلسطينيين “دعوة لارتكاب جرائم حرب”.

والاثنين قال غالانت: “نفرض حصارا كاملا على مدينة غزة، لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق، نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك”.

المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مركزاً لها، وصفت في تدوينة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، تصريحات غالانت بـ “المقززة”.

وطالبت المنظمة محكمة العدل الدولية برصد تصريحات الوزير الإسرائيلي، منتقدة “المعاقبة الجماعية” للفلسطينيين عبر قطع الكهرباء والماء والطعام والوقود عنهم.

وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ العام 2006، لكنها أطبقت ذلك الحصار منذ السبت وأغلقت جميع المعابر من وإلى القطاع ولاحقا قطعت إمدادات الكهرباء والماء والوقود والمواد الغذائية.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

ومنذ السبت تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن دمار هائل في المناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي.

(الأناضول)