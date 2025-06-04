رايتس ووتش: قصف واشنطن ميناء باليمن جريمة حرب واستخفاف بالمدنيين

واشنطن: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء، إن القصف الأمريكي على ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة غرب اليمن في 17 أبريل/ نيسان يعد “جريمة حرب واستخفاف صارخ بأرواح المدنيين”، وطالبت بالتحقيق في الحادثة.

وذكرت المنظمة أنه “في إطار الحملة العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين والتي بدأت في 15 مارس/آذار الماضي، قصفت الولايات المتحدة ميناء رأس عيسى، أحد 3 موانئ في الحديدة حيث يمر نحو 70 بالمئة من واردات اليمن التجارية و80 بالمئة من المساعدات الإنسانية”.

وذكرت المنظمة أنها حللت صور أقمار صناعية، وراجعت صورا فوتوغرافية وفيديوهات لموقع الغارات، وقيّمت بيانات نشرتها منظمة “إيروارز” والمنظمة غير الحكومية “مشروع بيانات اليمن”، وأرسلت خطابا إلى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في 8 مايو/أيار يتضمن النتائج الأولية، لكنها لم تتلقّ أي رد.

وأوضحت أن منظمة “إيروارز” المتخصصة برصد الخسائر المدنية في الصراعات حول العالم، قالت إن القصف أودى بحياة 84 مدنيا وجرح أكثر من 150.

نيكو جعفرنيا، باحثة البحرين واليمن في هيومن رايتس ووتش، قالت إن قرار الحكومة الأمريكية قصف الميناء أثناء تواجد مئات العمال فيه “يُظهر استخفافا صارخا بأرواح المدنيين”.

وشددت على أنه “في حين لا يحصل معظم اليمنيين على ما يكفي من الغذاء والمياه، قد يكون تأثير الغارات على المساعدات الإنسانية كارثيا، لا سيما بعد تخفيض المساعدات من قِبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وأضافت: “يجب التحقيق في الهجوم باعتباره جريمة حرب”.

وفي 17 أبريل أعلنت جماعة الحوثي سقوط 80 قتيلا و150 جريحا جراء غارات أمريكية استهدفت منشآت تخزين وضخ الوقود بميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى تدميرها وخلق أزمة وقود في مناطق سيطرة الجماعة استمرت لأيام.

واستأنفت جماعة الحوثي منتصف مارس استهداف مواقع داخل إسرائيل وسفن متجهة إليها عبر البحر الأحمر، ردا على استئناف تل أبيب حربها على غزة.

وتعرضت جماعة الحوثي منذ ذلك الحين لعدوان أمريكي مكثف استهدف عشرات المواقع وأسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.

وقالت الجماعة إن واشنطن شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن، حتى إعلان ترامب في 6 مايو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، بعد وساطة قادتها سلطنة عمان.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)