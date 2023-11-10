رايتس ووتش: لا نؤكد مزاعم إسرائيل بأن لـ”حماس” مقرا تحت مستشفى الشفاء

أعلنت منظمة “هيومن رايتس وواتش”، الجمعة، أنها لم تجد ما يؤكد مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن لحركة “حماس” مقرا تحت مستشفى “الشفاء” بمدينة غزة، داعية زعماء العالم “للتحرك بسرعة لمنع وقوع مزيد من الأعمال الوحشية”.
وقالت المنظمة التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان إن “الجيش الإسرائيلي زعم بأن لدى حماس مقرا تحت مستشفى الشفاء، وأن مسؤولين عسكريين بالحركة يتواجدون داخل المستشفى”.
وتابعت في بيان نشرته عبر منصة إكس أن “هيومن رايتس وواتش لا يمكنها تأكيد هذا الزعم”.
وأضافت: “على زعماء العالم دعوة إسرائيل لعدم شن هجمات غير قانونية وأن يتحركوا بشكل عاجل لمنع وقوع المزيد من الأعمال الوحشية الجماعية”.
وأشارت المنظمة إلى “استمرار تعرض مستشفى الشفاء والمنطقة المحيطة به في غزة للقصف رغم تمتع المشافي بحماية خاصة بموجب قوانين الحرب”.
(الأناضول)
هه بل كذب وافتراء من حثالة الشرذمة وعصابة النتن ياهو و زبانيته من بنغفير وسموتريتش و غلانت وهاليفي،. كلهم كلاب مسعورة ومذعورة بصفعة وعلقة القرن التي تلقوها من أحرار حماس والجهاد و الكتائب والقسام و السرايا والعرين و جنين، والله ناصر رجال فلسطين الأسود والفهود والنمور والذئاب الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستحترق بالسلاح الأمريكي يا انريكي والأيام بيننا وبين البعبع الصهيو أمريكي الغربي البغيض الحاقد على الفلسطينيين العزل الصامدين في أرضهم المسلوبة كالطود العظيم إنهم لمنصورون بجاه رب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت و كاسر عدوهم كسرا لا تقوم له بعدها قائمة على أرض فلسطين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا 🇵🇸🤕✌️🔥🕸️