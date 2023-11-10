رايتس ووتش: لا نؤكد مزاعم إسرائيل بأن لـ”حماس” مقرا تحت مستشفى الشفاء

أعلنت منظمة “هيومن رايتس وواتش”، الجمعة، أنها لم تجد ما يؤكد مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن لحركة “حماس” مقرا تحت مستشفى “الشفاء” بمدينة غزة، داعية زعماء العالم “للتحرك بسرعة لمنع وقوع مزيد من الأعمال الوحشية”.

وقالت المنظمة التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان إن “الجيش الإسرائيلي زعم بأن لدى حماس مقرا تحت مستشفى الشفاء، وأن مسؤولين عسكريين بالحركة يتواجدون داخل المستشفى”.

وتابعت في بيان نشرته عبر منصة إكس أن “هيومن رايتس وواتش لا يمكنها تأكيد هذا الزعم”.

وأضافت: “على زعماء العالم دعوة إسرائيل لعدم شن هجمات غير قانونية وأن يتحركوا بشكل عاجل لمنع وقوع المزيد من الأعمال الوحشية الجماعية”.

وأشارت المنظمة إلى “استمرار تعرض مستشفى الشفاء والمنطقة المحيطة به في غزة للقصف رغم تمتع المشافي بحماية خاصة بموجب قوانين الحرب”.

(الأناضول)