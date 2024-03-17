“هومن رايتس ووتش” تطالب بفرض عقوبات وحظر تسليح على إسرائيل- (تدوينة)

غزة- “القدس العربي”:

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، دول العالم، بفرض “عقوبات موجّهة” وحظر تسليح على إسرائيل، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، بإيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء ذلك في منشور لهذه المنظمة الحقوقية الدولية على منصة “أكس”.

على الدول فرض عقوبات موجّهة وحظر تسليح على #إسرائيل لتمتثل للأمر الصادر عن "محكمة العدل الدولية" بإيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في #غزة تفاصيل: https://t.co/OwnDoptOvj pic.twitter.com/KPPEH1eQ2G — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) March 17, 2024

وكانت “هيومن رايتس ووتش” أكدت في وقت سابق، أن الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الذي أصدرته “محكمة العدل الدولية”، في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب أفريقيا.

وكانت محكمة العدل الدولية طلبت نهاية يناير الماضي، من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها “إبادة جماعية”، وطالبت بضمان عدم قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.