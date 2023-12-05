رايس يقود أرسنال لتعزيز صدارته لدوري إنكلترا بفوز مثير على لوتون

لوتون (إنكلترا): سجل ديكلان رايس هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود أرسنال لفوز مثير بنتيجة 4-3 على مضيفه لوتون تاون ليبتعد بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل قبل أن يجد رايس المساحة ويسجل بضربة رأس في اللحظات الأخيرة للمباراة ليشعل الحماس في جماهير الفريق الزائر ويصيب جماهير لوتون بخيبة أمل.

وبعد 20 دقيقة هادئة من اللعب، تغير الحال بعدما سجل جابرييل مارتينيلي بعد تمريرة منخفضة من زميله بوكايو ساكا ليمنح أرسنال التقدم.

وتعادل لوتون بعدها بخمس دقائق بضربة رأس من جابرييل أوشو من ركلة ركنية لم يتمكن الحارس ديفيد رايا من التصدي لها.

ووقف توماس كامينسكي حارس لوتون أمام محاولات ساكا ومارتينيلي قبل أن يعيد جابرييل جيسوس التقدم لأرسنال قبل الاستراحة بتسديدة من مدى قريب.

ورد لوتون بقوة على أرسنال بعدما سجل إليجاه أديبايو بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 49 قبل ثماني دقائق من تمريرة أندروس تاونسند إلى روس باركلي زميله السابق في منتخب إنكلترا الذي سدد كرة منخفضة أخطأ الحارس رايا في تقديرها.

لكن كاي هافرتس نجح في إدراك التعادل لأرسنال بعد نحو ساعة من اللعب قبل أن يقتنص رايس بفوز مثير لفريقه.

(رويترز)