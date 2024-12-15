رايو فايكانو يفرض التعادل على ريال مدريد في مباراة مثيرة

مدريد: د فع ريال مدريد ثمن أخطائه الدفاعية في تعادله 3-3 مع مضيفه رايو فايكانو، ليهدر فرصة تصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني على حساب برشلونة.

ويحتل الريال الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، المركز الثاني في الدوري برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الذي يستضيف ليغانيس اليوم الأحد. ويحتل أتليتيكو المركز الثالث برصيد 35 نقطة ويلعب أمام خيتافي الأحد.

وفي غياب كيليان مبابي قائد فرنسا بسبب إصابة في السائق، قرر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال استبعاد فينيسيوس جونيور من التشكيلة الأساسية، وتقدم رايو فايكانو بهدفين في الشوط الأول مستغلا أخطاء الريال.

وسجل رايو هدفا في الدقيقة الرابعة بضربة رأس من أوناي لوبيز، قبل أن يضاعف زميله عبدول مؤمن النتيجة من ضربة رأس مستغلا ركلة ركنية في الدقيقة 36.

لكن فيدريكو فالفيردي أطلق تسديدة هائلة من مسافة بعيدة إلى داخل الشباك بعد ثلاث دقائق، قبل أن يسجل جود بلينغهام التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وكاد رودريغو أن يسجل هدفا من تسديدة من زاوية ضيقة تصدى لها أوغوستو باتايا حارس مرمى رايو ببراعة بعد الاستراحة.

لكن اللاعب البرازيلي نجح في التسجيل من تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء غيرت مسارها لتدخل المرمى في الدقيقة 56.

وقرر أنشيلوتي الدفع بالبرازيلي فينيسيوس على أمل إنعاش هجومه وتألق باتايا بالتصدي لمحاولة للاعب البديل، فيما ألغى الحكم هدفا سجله أردا غولر بداعي التسلل بعد دقائق.

وبدا أن الريال فرض سيطرته وطالب بركلة جزاء بعد عرقلة تعرض لها فينيسيوس جونيور لكن الحكم أمر باستكمال اللعب، قبل أن يتخطى إيسي بالاسون لاعب رايو فايكانو كلا من أنطونيو روديغر وأوريلين تشواميني مدافعي ريال ليحول تمريرة عرضية إلى داخل الشباك.

وسعى فريق أنشيلوتي لتسجيل هدف الفوز لكن باتايا تصدى لمحاولات من فينيسيوس والبديل إندريك فيما أهدر روديغر فرصة محققة قرب النهاية ليكتفي الريال بنقطة واحدة.