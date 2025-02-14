سياسة | عربي | فلسطين

ربع الإسرائيليين فكروا بمغادرة البلاد خلال 2024

14 - فبراير - 2025

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ذكرت دراسة إسرائيلية جديدة، الجمعة، أن حوالي ربع الإسرائيليين فكروا في مغادرة البلاد خلال العام 2024.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري “واللا” بأن “دراسة جديدة أكدت أن نحو ربع الإسرائيليين فكروا في مغادرة البلاد خلال العام الماضي، على خلفية الأوضاع الأمنية المتردية في البلاد”.

وذكرت الدراسة التي أجراها مركز روبين الأكاديمي الإسرائيلي، أن “هناك علاقة بين الشعور بالأمن الشخصي والرغبة في الهجرة من إسرائيل”.

ويرى 31 بالمئة من المشاركين في الدراسة أن الوضع الأمني هو العامل الرئيسي في التفكير بالمغادرة، حسب الموقع نفسه.

بينما ينظر 46 بالمئة من الإسرائيليين إلى أولئك الذين يخططون لمغادرة البلاد بشكل سلبي، حيث أشارت الدراسة إلى أن 24 بالمئة من الإسرائيليين فكروا في مغادرة البلاد خلال العام الماضي، فعليا، مقارنة بـ 18% فقط قبل عامين.

ولفت الموقع العبري إلى أن الدراسة تم تقديمها في مؤتمر لوزارة الاستيعاب والهجرة بالتنسيق مع المركز الأكاديمي روبين، لمناقشة تأثير الوضع الأمني والاقتصادي على رغبة الإسرائيليين في مغادرة البلاد.

وأظهرت بيانات الدراسة الجديدة أن “أكثر من ثلث الإسرائيليين يفكرون في مغادرة إسرائيل بسبب عوامل مختلفة، على رأسها الوضع الأمني بنسبة 31 بالمئة، والوضع الاقتصادي بنسبة 28 بالمئة.

بينما رأى 40 بالمئة من المشاركين في الدراسة أنهم سيبقون في إسرائيل بزعم أنها “الوطن القومي للشعب اليهودي”، و21 بالمئة يرون أن قربهم من العائلة كان عاملا رئيسا في قرارهم بالبقاء.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 14, 2025 الساعة 2:41 م

    وسيرحل معظمهم عندما يأذن ربك بالوعيد ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 14, 2025 الساعة 2:51 م

    فليغادروا قبل أن تقع المهلكة والخراب الثالث ووعد الآخرة الذي توعدهم بالهزيمة النكراء منذ آلاف السنين ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

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  3. يقول ابو باسل:
    فبراير 14, 2025 الساعة 9:57 م

    في عام 2025سترتف النسبة إلى 50% إذا لم يتوقف نتنياهو واليمين الصهيوني عن ساديتهم وتعطشهم للدماء
    لقد تمت خديعة يهود العالم بمقولة ارض الميعاد .والأرض التي تفيض لبنا وعسلا بل لقد ظهرت الحقيقة عارية بأن الأرض أصبحت تفيض بالدماء . فالقدمون من كل أصقاع الأرض سيتوقفون عن القدوم لأن أحلامهم بالأمن والاستقرار لن توفر في هذه الأرض التي لها أصحاب لا يبخلون بالارواح لفدائها وتحريرها فالقامون سيشعرون ومن اليوم الأول أنهم وضعوا أقدامهم في الجحيم

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