ربع مليون وحدة سكنية دمرت في غزة جراء الحرب

غزة- “القدس العربي”:

قالت وزارة الأشغال العامة في قطاع غزة، إن أكثر من ربع مليون وحدة سكنية، لم تعد تصلح للسكن بسبب التدمير الذي لحق بها جراء الحرب الإسرائيلية.

وذكرت الوزارة أنه وفقا لقاعدة بيانات الحصر الأولي، فإن هناك أكثر من ربع مليون وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، وباتت غير صالحة للسكن في القطاع.

وأوضحت أن أكثر من 80% من الطرق الإقليمية في القطاع تعرضت للتدمير الكلي، وباتت بحاجة إلى إعادة تأهيل شامل.

وأشارت أيضا إلى أن ️معظم الآليات والمعدات الثقيلة التابعة للوزارة تعرضت للاستهداف، مما أدى إلى خروجها من الخدمة واستهداف سائقيها.

والجدير ذكره أن قوات الاحتلال من خلال القصف الجوي أو خلال التوغلات البرية، تعمدت إحداث تدمير كبير في المباني والمنشآت والبنى التحتية في كافة مناطق قطاع غزة.

وبشكل متعمد أعادت قوات الاحتلال قطاع غزة عشرات السنين إلى الوراء. وإلى جانب الدمار الكبير، خلفت الغارات عشرات آلاف الضحايا من شهداء ومصابين.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة، بالشراكة مع برنامج التأهيل الجسدي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن عملية حصر وتسجيل لحالات البتر وإصابات الحبل الشوكي وإصابات الدماغ التي تسببت في شلل الأطراف (إعاقة دائمة) للأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بسبب الحرب منذ أكتوبر 2023، وذلك بهدف الاستفادة من خدمات التأهيل وتركيب الأطراف الصناعية.