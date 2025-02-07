“ربما جاريد كوشنر”.. رئيس موظفي البيت الأبيض السابق يقول إن اقتراح ترامب بشأن غزة “لم يكن من أفكاره”

واشنطن- “القدس العربي”: قال رئيس موظفي البيت الأبيض السابق ميك مولفاني، الذي خدم في الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، إنه شعر بالحيرة عندما سمع الرئيس يطرح اقتراحًا للولايات المتحدة لتولي السيطرة على قطاع غزة.

وقال مولفاني عندما طُلب منه تقييم تصريحات ترامب: “لم يكن هو. لم تكن هذه لغته“.

وفي مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي، اقترح ترامب نقل الفلسطينيين بشكل دائم من غزة وتحويل المنطقة إلى منطقة تنمية اقتصادية. وقال ترامب إن القوات الأمريكية ستستخدم لتأمين قطاع غزة “إذا لزم الأمر”.

وقال مولفاني :”كنت أشاهده، الرجل الذي عمل لفترة طويلة لإخراجنا من الحرب الدائمة في أفغانستان، وكان هنا خلف المنصة يقول: “سنذهب ونحتل هذه الأرض لمدة 10 أو 15 عامًا قادمة”،”لم يكن هذا منطقيًا بالنسبة لي.”

وأشار مولفاني إلى أن الاقتراح ربما كان فكرة شخص آخر.

وقال مولفاني: “وبينما جلست أراقب مستوى الطاقة، وبعض اللغة، وبعض التقارير التي خرجت بعد ذلك في الصحافة، وبعض التسريبات التي خرجت عن العملية، بدا لي الأمر أشبه بجاريد كوشنر أكثر من دونالد ترامب “.

وأضاف “ولذلك، لم يكن مفاجئًا بالنسبة لي اليوم أنهم خففوا من حدة الأمر إلى حد ما”. “لقد أدركت أثناء مشاهدتي للمؤتمر الليلة الماضية أن الأمر كان أشبه بتحليق بالون أكثر من كونه إعلانًا لسياسة ما”.

ودافعت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، عن تصريحات ترامب يوم الأربعاء، عندما أمطرتها الأسئلة في إفادة صحافية. ورفضت ليفيت الإشارة إلى أن تعليقات ترامب تتعارض مع مبدأ “أميركا أولاً” في السياسة الخارجية أو سنوات انتقاده لتورط الولايات المتحدة في الصراعات الخارجية.

وقالت ليفيت “إنني أرفض الافتراض الذي يستند إليه سؤالك بأن هذا الأمر يفرض على الولايات المتحدة التورط في صراعات في الخارج. فالرئيس لم يلتزم بإرسال قوات برية إلى غزة. كما قال إن الولايات المتحدة لن تدفع تكاليف إعادة بناء غزة”.

وأضافت “إنها فكرة خارجة عن المألوف. هذا هو الرئيس ترامب. ولهذا السبب انتخبه الشعب الأمريكي. هدفه هو تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط لجميع شعوب المنطقة”.