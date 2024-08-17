رجال إطفاء يتصدون لحريق في مبنى سومرست هاوس بوسط لندن- (صور)

لندن: قالت إدارة الإطفاء في لندن إن 25 سيارة إطفاء توجهت لإخماد حريق اندلع اليوم السبت في مبنى سومرست هاوس وسط لندن حيث أمكن رؤية سُحب الدخان الأسود الكثيف في الأفق.

وأضافت الإدارة أنها أرسلت نحو 125 رجل إطفاء إلى الموقع بعد تلقي اتصال قبل الظهيرة اليوم السبت.

وذكرت الإدارة في بيان “تتصدى الطواقم لألسنة اللهب الموجودة في جزء من سقف المبنى”، مضيفة أن سبب الحريق لا يزال مجهولا.

وقالت الشرطة إنه لا توجد أنباء عن وقوع إصابات.

سومرست هاوس في منشور على منصة إكس “بسبب حريق في جزء صغير من سومرست هاوس، فإن الموقع مغلق في الوقت الحالي”.

ويعود تاريخ سومرست هاوس الواقع على ضفاف نهر التيمز إلى عام 1547. وكان فيما سبق قصرا ملكيا وهو مركز ثقافي وترفيهي في الوقت الحالي.

ويقع في الجناح الشمالي من المبنى معرض كورتولد الذي يضم واحدة من أعظم المجموعات الفنية في العالم وتحفا فنية تمتد من العصور الوسطى إلى القرن العشرين. وتتضمن المجموعات الفنية أيضا أعمالا لبوتيشيلي وسيزان.

(رويترز)



