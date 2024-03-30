رجال الإطفاء في إندونيسيا يحاولون السيطرة على حريق هائل اندلع بمستودع ذخيرة- (فيديو)

جاكرتا: يحاول رجال الإطفاء في إندونيسيا إخماد حريق هائل اندلع في منشأة عسكرية للذخيرة على مشارف العاصمة جاكرتا، اليوم السبت، مما تسبب في سلسلة من الانفجارات وتصاعد سحب الدخان إلى السماء.

وقال المسؤول العسكري محمد حسن للصحافيين في مكان الحادث إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين، وإن الحريق اندلع في جزء من المنشأة يستخدم لتخزين الذخيرة منتهية الصلاحية.

وذكر حسن في مؤتمر صحافي قرب الموقع في مدينة بوجور على مشارف العاصمة “فحصنا موقع (الحادث) والمناطق المحيطة، ولم يكن هناك قتلى”.

وأضاف “تحتوي الذخائر منتهية الصلاحية على مواد كيميائية قد تكون غير مستقرة… وقد يكون الاحتكاك بين (هذه المواد) هو ما أشعل الحريق”.

وقال كريستومي سيانتوري وهو مسؤول بالجيش إن السلطات بدأت في إخماد الحريق بعد عدة ساعات من اندلاعه في تمام الساعة 6:30 مساء (11:30 بتوقيت غرينتش).

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رجال الإطفاء والمسعفين لم يتمكنوا في البداية من الوصول إلى مكان الحادث.

وأظهرت لقطات بثتها قناة كومباس التلفزيونية المحلية ألسنة لهب برتقالية اللون وتصاعد سحب الدخان إلى السماء، كما أمكن سماع انفجارات مدوية على بعد عدة كيلومترات.

(Minggu, 31 Maret 2024)—Terjadi kebakaran yang dilaporkan melanda gudang peluru di kawasan Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat#PemadamJakarta akan mengerahkan 12 unit (unit pompa, unit LUF 60, unit DOK-ING, unit fire stick) serta 50 personel menuju lokasi#JAKI – @dkijakarta pic.twitter.com/wNccPcvQH2 — Pemadam Jakarta (@humasjakfire) March 30, 2024

وقال أرجا ناندا أحد السكان المحليين لقناة كومباس إنه سمع دوي انفجار قوي هز الأبواب والنوافذ. وأضاف أن الناس ركضوا إلى الشوارع معتقدين أنه زلزال.

وذكر سيانتوري أن السلطات تجلي الناس من الأحياء المجاورة، وحذر السكان من لمس أي أشياء قد تكون ألقيت خارجا نتيجة الانفجارات.

Dapet info terjadi ledakan besar yang terlihat di kota wisata cibubur getarannya keras banget ke kluster miami pic.twitter.com/T7owa9Inxu — ꦩꦸꦂꦠꦝ (@MurtadhaOne1) March 30, 2024

(رويترز)