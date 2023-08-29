رجال المقاومة يطلقون النار على موقع عسكري إسرائيلي شمالي الضفة‎

جنين: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن مسلحين أطلقوا النار على قواته في موقع عسكري شمالي الضفة الغربية، دون وقوع إصابات.

وبحسب بيان للجيش نشره على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “أطلق مسلحون النار قبل قليل على موقع عسكري قرب بلدة يعبد (جنوب جنين) دون وقوع إصابات”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن “الجنود المتواجدين بالموقع ردوا بإطلاق النار، وبدأت قوة عسكرية في مطاردة المسلحين”، دون مزيد من التفاصيل.

والاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أن موقعا عسكريا قرب بلدة يعبد تعرض لهجوم بالمتفجرات ألقاها مسلحون من إحدى السيارات.

وأضاف في بيان وقتها، أن قوة إسرائيلية كانت على مقربة من الموقع أطلقت النار على السيارة التي يستقلها فلسطينيون، ما أسفر عن إصابة بعضهم واعتقالهم بعد ذلك.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة توتر متصاعدة جراء استمرار الجيش الإسرائيلي بعمليات اقتحام مدن وبلدات بالضفة الغربية، تتركز في محافظتي نابلس وجنين.

(وكالات)