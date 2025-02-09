رجل أعمال مصري: 27 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة.. وملياران كافيان لإنشاء حلول مؤقتة

القاهرة- “القدس العربي”:

قال رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، إن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ حوالي 27 مليار دولار.

وأضاف مصطفى في تصريحات متلفزة على قناة إم بي سي مصر، إن توزيع التكلفة يتضمن 4 مليارات دولار للبنية التحتية، وخدمات تعليمية وصحية وترفيهية بتكلفة 3 مليارات دولار، وغير ذلك لإنشاء وحدات سكنية.

وتابع: “إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد استثمار 2 تريليون دولار على الناحية الثانية، نقول شكرا، ونريد فقط 27 مليار دولار، لإنشاء مجتمع متحضر لهؤلاء الأشخاص يعيشون فيه. وإذا تم ذلك، فسيتم حل القضية حتى لصالح إسرائيل، لأن المواطن إذا شعر بوجود عيشة كريمة سيقل الاحتقان وتهدأ الأجواء”.

وأضاف: “يمكن أن يتم توزيع إعمار غزة على 50 شركة، تُنشئ كل شركة 200 وحدة سكنية، وهو موضوع يتم بسهولة ويجب أن تدخل الشركات العربية بجانب الشركات المصرية لأنها لن تستطيع أن تقوم بهذه المهمة بمفردها”.

وأكد رجل الأعمال المصري إمكانية توفير حلول سريعة لإيواء النازحين في غزة، لكنه عاد وأكد أن هذه الحلول تتطلب غطاء سياسيا وأمنيا كاملا، لافتا إلى أن هناك إمكانية لإقامة منشآت خفيفة توفر مأوى مؤقتا للمتضررين حتى اكتمال مراحل إعادة الإعمار.

وبيّن مصطفى أن الجيوش تمتلك الإمكانيات اللازمة لإنشاء هذه المنشآت بشكل سريع، ما يسهم في تقليل معاناة السكان في المرحلة الحالية.

وأضاف أن تكلفة هذه المرحلة من الإيواء ليست مرتفعة، وتقدر بحوالي 2 مليار دولار، وهي قيمة يمكن للدول العربية توفيرها بسهولة إذا تم تنسيق الجهود بشكل مشترك.

يذكر أن هشام طلعت مصطفى هو أحد أهم رجال الأعمال المصريين في قطاع العقارات، حيث سبق وأنشأ مدينة “مدينتي” شرق القاهرة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في وقت شرع في إنشاء مدينة نور خلال السنوات الماضية.

وخرج مصطفى من السجن بعفو رئاسي عام 2018، بعد الحكم عليه عام 2008 بالسجن 15 عاما بعد إدانته في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.