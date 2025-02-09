رجل أعمال مصري: 27 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة.. وملياران كافيان لإنشاء حلول مؤقتة

القاهرة- “القدس العربي”:
قال رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، إن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ حوالي 27 مليار دولار.
وأضاف مصطفى في تصريحات متلفزة على قناة إم بي سي مصر، إن توزيع التكلفة يتضمن 4 مليارات دولار للبنية التحتية، وخدمات تعليمية وصحية وترفيهية بتكلفة 3 مليارات دولار، وغير ذلك لإنشاء وحدات سكنية.
وتابع: “إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد استثمار 2 تريليون دولار على الناحية الثانية، نقول شكرا، ونريد فقط 27 مليار دولار، لإنشاء مجتمع متحضر لهؤلاء الأشخاص يعيشون فيه. وإذا تم ذلك، فسيتم حل القضية حتى لصالح إسرائيل، لأن المواطن إذا شعر بوجود عيشة كريمة سيقل الاحتقان وتهدأ الأجواء”.
وأضاف: “يمكن أن يتم توزيع إعمار غزة على 50 شركة، تُنشئ كل شركة 200 وحدة سكنية، وهو موضوع يتم بسهولة ويجب أن تدخل الشركات العربية بجانب الشركات المصرية لأنها لن تستطيع أن تقوم بهذه المهمة بمفردها”.
وأكد رجل الأعمال المصري إمكانية توفير حلول سريعة لإيواء النازحين في غزة، لكنه عاد وأكد أن هذه الحلول تتطلب غطاء سياسيا وأمنيا كاملا، لافتا إلى أن هناك إمكانية لإقامة منشآت خفيفة توفر مأوى مؤقتا للمتضررين حتى اكتمال مراحل إعادة الإعمار.
وبيّن مصطفى أن الجيوش تمتلك الإمكانيات اللازمة لإنشاء هذه المنشآت بشكل سريع، ما يسهم في تقليل معاناة السكان في المرحلة الحالية.
وأضاف أن تكلفة هذه المرحلة من الإيواء ليست مرتفعة، وتقدر بحوالي 2 مليار دولار، وهي قيمة يمكن للدول العربية توفيرها بسهولة إذا تم تنسيق الجهود بشكل مشترك.
يذكر أن هشام طلعت مصطفى هو أحد أهم رجال الأعمال المصريين في قطاع العقارات، حيث سبق وأنشأ مدينة “مدينتي” شرق القاهرة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في وقت شرع في إنشاء مدينة نور خلال السنوات الماضية.
وخرج مصطفى من السجن بعفو رئاسي عام 2018، بعد الحكم عليه عام 2008 بالسجن 15 عاما بعد إدانته في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
لا نريد ان تشارك في تعمير غزة.
لا نريد استشارة ولا نصيحة ولا ركوب موجة ولا ادعاء وطنية زائفة
باي حق مجرم مدان يتكلم عن ركام غزة الطاهر.
بالاضافة، خذلوا غزة وتركوها تباد والان يريدون ان يغنوا على حسابها.
للعلم فقط او فقطين، المظاهرة المزعومة التي رتبها النظام الفرعوني قبل اسبوع سرقت المساعدات في الجهة المصرية على المعبر تماما كما تم سرقة سيارات الإسعاف الكويتية من قبل.
هذا مرفوض رفضا تاما،
زمن عربي رديء بكل ما تحمله ولا تحمله الرداءة من معاني رديئة.
رحم الله سوزان تميم
اي عقلية هذه وماذا تريد الصهاينة وامريكا ان يعمروا لك الارض؟
اللي مات مات والقضية كانت فيها امور كثيرة مبهمة خلاص طويت .
بالعكس ارى فكرته جيدة وتستحق ان تنفذ لانقاذ الغزيين من التهجير
يجب عليكي يا صاح التأدب عند ذكر الشهداء.
عليك ان تخلعي نعلك اولا وان تتوضئين قبل ان تخوضي في ذكر الشهداء.
ان يموت المرء شهيدا دفاعا عن كرامتك التي سلبها من تدافعين عنهم من امعات خونة لا يقال عنه من مات مات فهم ليسوا أرقام بل هم شهداء عن ربهم يرزقون.
الله الغني عن مساعدة الفجار أكلة السحت ورشاوي المعبر.
اللهم يامن جاورتنا بهم في الدنيا لا تجاورنا بهم في الاخرة.
من واقع الخبرة العمليه. هناك مثل شعبي يقول ،،، ان البناية. بلاية ، التقديرات الأولية للبناء يضرب الرقم في 2 حتى تصل إلى التقدير الصحيح ، يعني ان تكلفة إعمار غزه الأقرب. للواقعية. يعني 27 مليار مضروبا في 2. اي 54 مليار ، ليست هذه إلا وجهة نظر ؟ الأهم من ذلك ان تتحمل الدول العربية (. النفطية. السعودية. الكويت. الإمارات قطر ) تكاليف الأعمار السؤال الذي يطرح نفسه وهو على الأغلب لسان حال شعوب تلك الدول ، لماذا عليها ان تفتح خزائنها وتتحمل تكاليف إعمار ، لم يكن لهم. في اسبابها ؟ هل عقوبة وجزاء، ؟ ليس لها جريرة في ذلك ؟ هل نساعدة. واجبة. ملا والف ملا ، لأن هذه الخرب لن تفرض فرض وتسقط إسقاطا على غزة، انما هي استدعاء من القائمين على إدارة حكم غزه ،، لم يستشيروا اياً من هذه الدول ، وربما انهم استشاروا الولي الفقيه وحسن نصر الله ، باركوا اوشحعوا شن حرب على العدو استدعاء ، هل توقعوا ان. العدو سيحني رأسه ، ولو فعل ذلك لكان بداية النهاية لدولة العدو، رأسا. الولي الفقيه بارك شن الحرب ، ورأسا حسن نصرالله بادر إلى شن حرب اسناد ، النتائج يعرفها القاصي والداني ولا ينكرها إلا كل ساذج ، بدون شك لسنان حال الشعوب الخليجيه نحن أولى من تقديم ثروات مجانيه ، اسبابها قرارات انفراديه خاطئة
تحتاج إلى الكثير من العقل والمنطق لفهم ما جرى وما سيجري في المحيط العربي”” المتخاذل الرسمي” ولفهم الصهيونية بلدوزر الإستعمار الجديد التي لا ترى سوى نفسها وباقي الناس” خدم شعب الله المختار”. الموضوع ليس غزة.. عليك فهم ذلك جيدا
هلأ اسمعنا صوت مصر…..شموا رائحة الرز وما ادراك ما الرز. على رأي غزي قال بدعاء بعد ذل من جنود مصر لمسامين غزة واستغلالهم ماديا، فقال بصوت خافت (يارب جاورتنا بهم في الحياة الدنيا فلا تجعلهم جيرانا لنا في يوم القيامه)
رجل أعمال مصري: 27 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة.. وملياران كافيان …….والنتيجة المستقاة ؛ 2 لغزة و25 في جيوب المقاولين والسياسيين و سماسرة الحرب
استغفر ربك افضل
…..معناها أنه من واشنطن إستطاع دغدغة مشاعرك الإقتصادية لكي تحط جانبا موقف وكرامة أهل غزة وتبدأ تحسب الحساب الطامع في الربح……ولا أستبعد خلطه بالتأمر على الأمن القومي الفلسطيني….