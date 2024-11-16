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رجل لبناني يسقط من شرفة منزله أثناء قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية- (شاهد)

16 - نوفمبر - 2024

كتلة هائلة من النيران نتيجة سقوط صواريخ إسرائيلية على مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت

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لندن- “القدس العربي”:

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادما للحظة سقوط رجل لبناني من شرفة شقته السكنية، بعد غارة إسرائيلية عنيفة على هدف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويظهر الفيديو الذي التقطه شخص بمنطقة في الضاحية الجنوبية، لحظة القصف الإسرائيلي على مبنى، ثم رجلا يسقط من شرفة منزله على الأرض، وذلك نتيجة الموجة التفجيرية الهائلة للصواريخ الإسرائيلية على ما يبدو.

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    نوفمبر 16, 2024 الساعة 2:40 م

    إنا لله و إنا إليه راجعون ,
    قد تكون قنبلة فراغية جذبته !
    الحرص واجب على الجميع !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد
  2. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    نوفمبر 16, 2024 الساعة 6:18 م

    Savage carcinogenic barbarism Zionism must be end
    الكيان الصهيوني الإجرامي سيزول قريباً قريبا جدا…كما تم رحيل الإستعمار الأمريكي من أفغانستان…
    الإستمرار بالحرب يودي إلي إنهيار الكيان في جميع مناحي الحياة وعلى رأسها العامل الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والعسكري والفكري.. والانقسامات تزداد..،والرحيل إلي خارج الكيان في تزايد…
    وحدتنا الوطنية والإنسانية في جميع الساحات العسكرية هي الطريق الوحيد للقضاء على وجود هذا الكيان بالإضافة للعوامل السابقه
    حيث شعوب العالم أجمع أدركوا نفاق وبروباغاندا هذا الكيان….
    نعم للعمل العلمي العسكري المحنك…سينجز المعجزات ويعطي دروس للتغلب الإيمان والإعداد علي النفاق
    راجعين بقوه الصواريخ كما رجع الصباح من بعد ليله مظلمه

    رد

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