رجل لبناني يسقط من شرفة منزله أثناء قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادما للحظة سقوط رجل لبناني من شرفة شقته السكنية، بعد غارة إسرائيلية عنيفة على هدف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويظهر الفيديو الذي التقطه شخص بمنطقة في الضاحية الجنوبية، لحظة القصف الإسرائيلي على مبنى، ثم رجلا يسقط من شرفة منزله على الأرض، وذلك نتيجة الموجة التفجيرية الهائلة للصواريخ الإسرائيلية على ما يبدو.