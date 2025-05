رجل متحوّل جنسيا يتعرض للتعذيب والقتل في الولايات المتحدة- (تدوينة)

واشنطن: قُتل رجل متحوّل جنسيا في الولايات المتحدة بعد تعرّضه لـ”أعمال عنف وتعذيب متكرّرة” لمّدة أسابيع على أيدي أشخاص عدّة، حسبما أعلنت الشرطة.

وعُثر على بقايا بشرية يُعتقد أنّها تعود إلى سام نوردكويست (24 عاما) في حقل قرب كاناندايغوا في ولاية نيويورك في 13 شباط/ فبراير.

وقالت الشرطة الجمعة إنّها قبضت على خمسة أشخاص ووجّهت إليهم تهمة القتل من الدرجة الثانية والإهمال المتعمد.

وسُمّي هؤلاء الأشخاص بريشوس أرزواغا (38 عاما) وجنيفر كويجانو (30 عاما) وكايل سايج (33 عاما) وباتريك غودوين (30 عاما) وإميلي موتيكا (19 عاما).

NEW YORK: “A 24-year-old transgender man from Minnesota who had been missing since December was subjected to violence and torture before his remains were found this week in a field in the Finger Lakes region of upstate New York…” https://t.co/nyu3fAWN10 pic.twitter.com/mL4cMsP8Zi

— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) February 16, 2025