رجل متحوّل جنسيا يتعرض للتعذيب والقتل في الولايات المتحدة- (تدوينة)

واشنطن: قُتل رجل متحوّل جنسيا في الولايات المتحدة بعد تعرّضه لـ”أعمال عنف وتعذيب متكرّرة” لمّدة أسابيع على أيدي أشخاص عدّة، حسبما أعلنت الشرطة.

وعُثر على بقايا بشرية يُعتقد أنّها تعود إلى سام نوردكويست (24 عاما) في حقل قرب كاناندايغوا في ولاية نيويورك في 13 شباط/ فبراير.

وقالت الشرطة الجمعة إنّها قبضت على خمسة أشخاص ووجّهت إليهم تهمة القتل من الدرجة الثانية والإهمال المتعمد.

وسُمّي هؤلاء الأشخاص بريشوس أرزواغا (38 عاما) وجنيفر كويجانو (30 عاما) وكايل سايج (33 عاما) وباتريك غودوين (30 عاما) وإميلي موتيكا (19 عاما).

NEW YORK: “A 24-year-old transgender man from Minnesota who had been missing since December was subjected to violence and torture before his remains were found this week in a field in the Finger Lakes region of upstate New York…” https://t.co/nyu3fAWN10 pic.twitter.com/mL4cMsP8Zi — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) February 16, 2025

وقالت قائدة الشرطة كيلي سويفت في مؤتمر صحافي الجمعة “كشفت تحقيقاتنا نمطا مزعجا للغاية من الإيذاء الذي أدى في النهاية إلى وفاة سام المأسوية”.

وأضافت “استنادا إلى أدلّة وأقوال شهود، توصّلنا إلى أنّ سام تعرّض لإيذاء جسدي ونفسي طويل الأمد على أيدي العديد من الأفراد”، موضحة أنّ “تحقيقاتنا أكدت أنّه من كانون الأول/ ديسمبر 2024 إلى شباط/ فبراير 2025، تعرّض سام لأعمال عنف وتعذيب متكرّرة بطريقة أدّت في النهاية إلى وفاته”.

وكانت الشرطة بدأت تحقيقات بشأن شخص مفقود في التاسع من شباط/ فبراير، بناء على طلب من عائلة نوردكويست.

وقالت سويفت إنّ الشرطة تعتقد أن جثّته نُقلت إلى المكان الذي عُثر فيه على البقايا البشرية، في محاولة لـ”إخفاء الجريمة”.

وحوكم جميع المشتبه بهم الخمسة وأُرسلوا إلى سجن مقاطعة أونتاريو.

من جهتها، قالت منظمة “ذي نيو برايد أجندا” المدافعة عن حقوق مجتمع الميم، على وسائل التواصل الاجتماعي “نحن مدمّرون وغاضبون من جريمة القتل المروّعة التي ذهب ضحيّتها سام نوردكويست وهو من مينيسوتا، وقد قُتل بوحشية في منطقة فينغر لايكس بعدما تحمّل أسابيع من التعذيب”.

وأضافت المنظمة التي يقع مقرّها في نيويورك “رغم عمليات توقيف، نحن نعلم أنّ هذه ليست حادثة منعزلة، بل هي نتيجة مأسوية لثقافة الكراهية المتزايدة في مجتمعنا”.

(أ ف ب)