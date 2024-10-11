رجل من ولاية نيوجرسي يعترف بتخريب المركز الإسلامي بجامعة روتجرز

واشنطن: اعترف رجل من ولاية نيوجرسي الأمريكية بارتكاب “جريمة كراهية” تنتهك القوانين الاتحادية الأمريكية، وذلك بتخريب ممتلكات في مركز الحياة الإسلامية في جامعة روتجرز، فيما وصفتها وزارة العدل بأنها “أعمال كراهية مدفوعة بمعاداة الإسلام، والتي وقعت في أبريل/ نيسان الماضي بالتزامن مع عيد الفطر.

وترصد جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تزايد التهديدات ضد مسلمين وعرب ويهود أمريكيين منذ اندلاع حربي إسرائيل على غزة ولبنان.

وشهدت جامعات عددا من هذه الممارسات خلال الأشهر القليلة الماضية. وصدر حكم بالسجن 21 شهرا بحق رجل اعترف بإطلاق تهديدات بارتكاب أعمال عنف ضد يهود في جامعة كورنيل.

وقالت مساعدة المدعي العام كريستين كلارك يوم الخميس: إن “هذا المدعى عليه مسؤول عن أعمال كراهية مدفوعة بمعاداة الإسلام”.

وذكرت وزارة العدل أن المدعى عليه جيكوب بيتشر (24 عاما) اقتحم المركز وألحق أضرارا بممتلكات فيه، من بينها تحف بطابع إسلامي، وقطع تحتوي على آيات من القرآن، مضيفة أنه سرق علما فلسطينيا من المركز.

وتشمل الحوادث الأخرى الأكثر عنفا في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، محاولة إغراق طفلة مسلمة (3 سنوات) في تكساس، وحادث طعن أسفر عن مقتل طفل مسلم (6 سنوات) في إلينوي، وطعن رجل مسلم في تكساس، وضرب رجل مسلم في نيويورك، وهجوم عنيف على متظاهرين مناصرين للفلسطينيين في كاليفورنيا.

(رويترز)