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رجل يتسلق برج بيغ بن رافعا علم فلسطين- (صور وفيديوهات)

8 - مارس - 2025

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لندن: رفض رجل تسلق برج ساعة بيغ بن الشهير في لندن صباح السبت وهو يرفع العلم الفلسطيني، الاستجابة لرجال الطوارئ والنزول، حيث ظل واقفا على احدى الحواف المرتفعة للبرج حتى بعد حلول الظلام.

وذكرت شرطة العاصمة في بيان أنها في الساعة 07,24 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، تلقت بلاغا عن رجل يتسلق برج إليزابيث في قصر وستمنستر مقر البرلمان البريطاني.

وتابع حشد الحدث من خلف طوق فرضته الشرطة في المكان، وهتف بعضهم “فلسطين حرة” و”أنت بطل”.

وصعد مفاوضون من الشرطة على رافعة لشاحنة إطفاء واستخدموا مكبر صوت للتحدث مع المتسلق، لكن لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرته يقول “سأوافق على النزول بشروطي”.

وأغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بالحادث بما في ذلك جسر وستمنستر، ما تسبّب بزحمة سير كبيرة في المنطقة، كما ألغيت الجولات السياحية إلى مقر البرلمان.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس في المكان في وقت سابق إن الرجل بدا وأن قدمه تنزف.

وأفادت شرطة لندن لوكالة فرانس برس عن وجود “ضباط في المكان يعملون على إنهاء الحادث بشكل آمن”.

أضافت أنه “يتم تقديم المساعدة لهم من قبل جهاز الإطفاء وخدمة الإسعاف في لندن”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 8, 2025 الساعة 1:55 م

    الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر بها سينتصر أحرار غزة العزة و رب العزة ✌️🇵🇸😎👍

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  2. يقول كفاح صباح:
    مارس 8, 2025 الساعة 5:50 م

    رجل شجاع

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  3. يقول عزيز:
    مارس 9, 2025 الساعة 12:15 ص

    يمتلك هذا البطل البريطاني شجاعه يفقدها حكام العرب .. يمنع علم فلسطين في آلسعوديه والإمارات ويرفع هذا البطل علم فلسطين في قلب بيرطانيا .. تحيه لكً ولكل احرار الأرض

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  4. يقول Abdo:
    مارس 9, 2025 الساعة 4:37 ص

    منهم من هم فلسطينيون اكثر منا نحن العرب او اكثر من بعض الفلسطينيين أنفسهم

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  5. يقول محمد يعقوب:
    مارس 9, 2025 الساعة 2:37 م

    لو حصل هذا ألحدث فى بلد عربى، لقام رجال ألشرطة بإطلاق ألنار عليه وإرداءه قتيلا. طبعا مطلق ألنار سيحصل على وسام من رئيسه

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