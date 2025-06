رجل يتسلق برج بيغ بن رافعا علم فلسطين- (صور وفيديوهات)

لندن: رفض رجل تسلق برج ساعة بيغ بن الشهير في لندن صباح السبت وهو يرفع العلم الفلسطيني، الاستجابة لرجال الطوارئ والنزول، حيث ظل واقفا على احدى الحواف المرتفعة للبرج حتى بعد حلول الظلام.

وذكرت شرطة العاصمة في بيان أنها في الساعة 07,24 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، تلقت بلاغا عن رجل يتسلق برج إليزابيث في قصر وستمنستر مقر البرلمان البريطاني.

وتابع حشد الحدث من خلف طوق فرضته الشرطة في المكان، وهتف بعضهم “فلسطين حرة” و”أنت بطل”.

London police attempted to detain a man who climbed Big Ben while carrying a Palestinian flag. pic.twitter.com/ChvueVUsPF

— Nasreen Ebrahim (@EbrahimNasreen) March 8, 2025