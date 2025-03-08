رجل يتسلق برج بيغ بن رافعا علم فلسطين- (صور وفيديوهات)

لندن: رفض رجل تسلق برج ساعة بيغ بن الشهير في لندن صباح السبت وهو يرفع العلم الفلسطيني، الاستجابة لرجال الطوارئ والنزول، حيث ظل واقفا على احدى الحواف المرتفعة للبرج حتى بعد حلول الظلام.

وذكرت شرطة العاصمة في بيان أنها في الساعة 07,24 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، تلقت بلاغا عن رجل يتسلق برج إليزابيث في قصر وستمنستر مقر البرلمان البريطاني.

وتابع حشد الحدث من خلف طوق فرضته الشرطة في المكان، وهتف بعضهم “فلسطين حرة” و”أنت بطل”.

London police attempted to detain a man who climbed Big Ben while carrying a Palestinian flag. pic.twitter.com/ChvueVUsPF — Nasreen Ebrahim (@EbrahimNasreen) March 8, 2025

وصعد مفاوضون من الشرطة على رافعة لشاحنة إطفاء واستخدموا مكبر صوت للتحدث مع المتسلق، لكن لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرته يقول “سأوافق على النزول بشروطي”.

وأغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بالحادث بما في ذلك جسر وستمنستر، ما تسبّب بزحمة سير كبيرة في المنطقة، كما ألغيت الجولات السياحية إلى مقر البرلمان.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس في المكان في وقت سابق إن الرجل بدا وأن قدمه تنزف.

وأفادت شرطة لندن لوكالة فرانس برس عن وجود “ضباط في المكان يعملون على إنهاء الحادث بشكل آمن”.

أضافت أنه “يتم تقديم المساعدة لهم من قبل جهاز الإطفاء وخدمة الإسعاف في لندن”.

(أ ف ب)