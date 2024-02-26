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إعلان وفاة الطيار الأمريكي الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن وهو يصرخ “فلسطين حرة”- (فيديوهات)

26 - فبراير - 2024

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: ذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين، أن طيارا عسكريا أمريكيا توفي الإثنين بعدما أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن الأحد في احتجاج على الحرب في غزة.

ونقلت شبكة (إن.بي.سي نيوز) عن مسؤول أمريكي لم تحدد اسمه القول إن الطيار توفي، وسيتم نشر المزيد من التفاصيل بعد الانتهاء من إخطار عائلته.

وكان الطيار العسكري في قيادة القوات الجوية الأمريكية، قد أضرم النار في نفسه أمام مقر سفارة تل أبيب في العاصمة واشنطن، بغية التعبير عن تنديده بالإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد “آرون بوشنل” البالغ من العمر 25 عاما، خلال إضرامه النار في نفسه.
وظهر في المشاهد بوشنل وهو يرتدي زيا عسكريا، ويُعرّف نفسه بأنه طيار نشط حاليا في القوات الجوية الأمريكية، ويقول: “لن أشارك بعد الآن في الإبادة الجماعية”.
وقال بوشنل وهو يسير نحو السفارة الإسرائيلية في واشنطن: “سأنظم احتجاجا عنيفا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرا بالمقارنة مع ما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم”.
ولدى وصوله أمام السفارة، سكب بوشنل البنزين على رأسه وأضرم النار في نفسه وهو يصرخ “الحرية لفلسطين” مراراً وتكراراً حتى توقف عن التنفس.

كما ظهر في المشاهد في وقت سابق أحد أفراد شرطة السفارة وهو يقول لبوشنل “هل يمكنني مساعدتك؟” و”استلق على الأرض”، فيما يقول الشرطي الآخر “نحتاج إلى مطفأة حريق وليس مسدسا”.
وبحسب مسؤول خدمة الإطفاء والطوارئ الصحية في واشنطن، فإن البلاغ بشأن الحادثة وصل إلى فريق إدارة الإطفاء في واشنطن حوالي الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي.
وذكر المسؤول: “عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا أن رجال المخابرات الذين يرتدون الزي الرسمي قاموا بإخماد الحريق”.
وفي وقت سابق قال المسؤول إن الشخص الذي أضرم النار في نفسه تم نقله إلى المستشفى، وأن حالته الصحية حرجة.
وبحسب ما نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية روز رايلي، أكدت بأن بوشنل كان عسكرياً في قيادة القوات الجوية.
وقالت رايلي في هذا الخصوص: “أستطيع أن أؤكد أن هذا الشخص (آرون بوشنل) هو طيار في الخدمة الفعلية حالياً”.
كما صرح أحد المتحدثين باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بأنه لم يصب أي من العاملين في السفارة خلال حادثة إضرام النار.
من جانبها قالت إدارة شرطة واشنطن، إنها تحقق حول الحادثة بالتعاون مع جهاز الخدمة السرية والمكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

لقطة شاشة

وقامت الشرطة، أيضاً، بالتحقيق في مركبة مشبوهة قريبة بحثًا عن متفجرات، لكن شون هيكمان، المتحدث باسم الشرطة، قال إنه تم تطهير مكان الحادث بحلول الساعة الرابعة مساءً. وكان ضباط الخدمة السرية ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات يعملون مع وحدة الذخائر المتفجرة في واشنطن.

وفي سياق متصل، حملت حركة “حماس”، الاثنين، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المسؤولية عن وفاة جندي أضرم النار في نفسه أمام مقر سفارة تل أبيب في العاصمة واشنطن، تنديدا بـ”الإبادة الجماعية” التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان “تتحمل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن المسؤولية الكاملة عن وفاة الطيار في الجيش الأمريكي آرون بوشنل، بفعل سياستها التي دعمت الكيان الصهيوني في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني”.
وأوضحت “حماس” أن بوشنل “دفع حياته في سبيل تسليط الضوء على المجازر والتطهير العرقي الصهيوني ضد شعبنا في قطاع غزة”.
وأعربت الحركة عن تعازيها وتضامنها مع عائلة وأصدقاء الطيار الأمريكي.
وقالت: “الطيار الأمريكي آرون بوشنل، خلّد اسمه كمدافع عن القيم الانسانية ومظلومية الشعب الفلسطيني المكلوم بسبب الإدارة الأمريكية وسياساتها الظالمة، كما الناشطة الأمريكية راشيل كوري، التي سحقتها جرافة صهيونية في رفح عام 2003”.
وأضافت “حماس” أن رفح “هي نفس المدينة التي دفع بوشنل حياته ثمناً للضغط على حكومة بلاده لمنع الجيش الصهيوني المجرم من الهجوم عليها واقتراف مجازر وانتهاكات فيها”.
وفي 16 مارس/ آذار 2003، تصدت الحقوقية الأمريكية راشيل كوري، لمجنزرة إسرائيلية بجسدها الأعزل، رفضاً لهدم بيوت مواطنين في غزة، لكنها لقيت حتفها تحت المجنزرة، لتصبح “أيقونة” التضامن العالمي مع أهل فلسطين.
وتابعت الحركة: “سيبقى الطيار البطل آرون بوشنل خالداً في ذاكرة شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم، ورمزا لروح التضامن الإنساني العالمي مع شعبنا وقضيته العادلة”.
ولفتت إلى أن الحادث “المأساوي” الذي أفقد الطيار بوشنل حياته هو “تعبير عن حالة الغضب المتنامي بين الشعب الأمريكي الرافض لسياسة بلاده التي تساهم في قتل وإبادة شعبنا، والرافض لتعدي حكومة بلاده على القيم الإنسانية العالمية، عبر تقديم الغطاء لضمان إفلات الكيان وقادته النازيين من العقاب والمحاسبة”.

(وكالات)

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  1. يقول الغريب:
    فبراير 27, 2024 الساعة 9:41 ص

    لقد كشف هذا الانسان الكبير بان امريكا لا تهتم بشعبها مثلها مثل الدول العربية , وانا مع من اقترح اقامة صلاة الجنازة عليه والطلب من الله ان يدخله في رحمته

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  2. يقول ابو العبد -ابن المخيم.القدس:
    فبراير 27, 2024 الساعة 9:45 ص

    في الوقت الذي يعجز العرب والمسلمون عن نصرة غزة ولا يستطيعون ادخال شربة ماء لأطفالها نجد هناك في الغرب اناسا يحرقون أنفسهم لأجل غزة واطفالها, اللهم انا مظلومون فانتصر.

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  3. يقول محمد ناصر:
    فبراير 27, 2024 الساعة 10:03 ص

    ليته فعلها بطريقه افضل
    بسلاح الي داخل سفارة مايمس اسرائيل

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  4. يقول مايكل:
    فبراير 27, 2024 الساعة 12:21 م

    جو بايدن العجوز المراهق مسؤول مسؤولية مباشرة عن وفاة هذا الطيار . لقد ضحى هذا الطيار البطل بنفسه لكي يتحرر من الاستعمار الصهيوني الجاثم على صدور الأمريكيين

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