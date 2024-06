إعلان وفاة الطيار الأمريكي الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن وهو يصرخ “فلسطين حرة”- (فيديوهات)

واشنطن- “القدس العربي”: ذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين، أن طيارا عسكريا أمريكيا توفي الإثنين بعدما أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن الأحد في احتجاج على الحرب في غزة.

ونقلت شبكة (إن.بي.سي نيوز) عن مسؤول أمريكي لم تحدد اسمه القول إن الطيار توفي، وسيتم نشر المزيد من التفاصيل بعد الانتهاء من إخطار عائلته.

BREAKING: The U.S. Air Force member who set himself on fire in front of the Israeli Embassy in Washington, D.C. has died, an official says. https://t.co/jD8E0WK0Fn

— NBC News (@NBCNews) February 26, 2024