رجل يطلق النار خارج كنيس يهودي في عاصمة ولاية نيويورك

نيويورك: قبض على رجل، الخميس، في مدينة ألباني عاصمة ولاية نيويورك بعد إطلاقه النار خارج كنيس المدينة دون وقوع إصابات، حسبما ذكرت حاكمة الولاية كاثي هوتشول.

وبينما يحتفل ملايين اليهود الأمريكيين ببدء عيد الأنوار “كان مشتبه به يبلغ 28 عاما، هو من السكان المحليين، يتجول بمحيط الكنيس بطريقة مشبوهة جدا، وفقا لشهود عيان”، على ما قالت هوتشول.

وأضافت أنه “أطلق النار بينما كان يطلق تصريحات تهديدية” خارج الكنيس، دون أن تؤكد ما أوردته صحيفة محلية حول أنه صاح “فلسطين حرة”.

وقالت الحاكمة الديمقراطية إنها مرتاحة لأن “أحدا لم يصب في هذه الواقعة”.

وشددت على أن “سلامة يهود نيويورك غير قابلة للتفاوض. أي عمل معاد للسامية غير مقبول”.

وقالت هوتشول إن ولاية نيويورك البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة “ترفض الكراهية ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا”، معلنة أن الشرطة ستكون في “حال تأهب قصوى” خلال عيد الانوار.

وشاركت هوتشول إلى جانب إريك آدامز، عمدة مدينة نيويورك الواقعة على بعد 250 كلم جنوبي ألباني، في التظاهرات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

(وكالات)