رياضة

رحاب رضوان تحرز الذهبية الثانية لمصر بدورة الألعاب البارالمبية

5 - سبتمبر - 2024

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القاهرة: أحرزت البطلة المصرية رحاب رضوان الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال البارالمبي (لذوي الهمم)، في منافسات وزن 55 كيلو غراما، بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

ونجحت رحاب رضوان في المحاولة الأولى في رفع ثقل قدره 117 كيلو غراما، وفي المحاولة الثانية 121 كيلو جراما، وفي المحاولة الثالثة لم تتمكن من رفع 122 كيلوغراما، إلا أنها أحرزت الميدالية الذهبية في النهاية.

وبهذه الميدالية، أضافت رحاب رضوان الميدالية الذهبية الثانية لمصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بعد الذهبية التي أحرزها في وقت سابق اليوم مواطنها محمد المنياوي في رفع الأثقال.

(د ب أ)

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